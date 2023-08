Sandro Murru, la dance music fa ballare centinaia di fan 

Due ore intense, con i decibel elevatissimi per un’antivigilia di Ferragosto scandita (soprattutto) dai successi della musica dance degli anni Novanta. Alla console Sandro Murru, il deejay cagliaritano che ha rievocato gli esordi al Gazebo nel 1995. L’anfiteatro di Santa Maria Navarrese ha accolto un pubblico variegato, in cui si sono incrociate più generazioni in un entusiasmo dilagante. La piazza ha ballato e cantato sulle note dei tormentoni del passato, con il dj che ha chiuso la sua playlist con un brano senza età: “Come mai” degli 883. Era l’1.20 e l’anfiteatro è esploso in un’unica voce, con gli adulti travolti dalle emozioni per un ritorno al passato carico di felicità mista a malinconia.