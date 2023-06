Sandro Ghiani, una vita da caratterista  

In “Fracchia la belva umana” veste i panni dell’agente De Simone, il poliziotto che affianca il commissario Auricchio interpretato da Lino Banfi. «Un film di culto – ci dice l’attore sardo Sandro Ghiani, uno dei più bravi caratteristi del cinema italiano - a cui devo molto. Quel personaggio ha fatto la mia fortuna, ancora oggi in tanti mi ricordano grazie a quel ruolo». Ghiani, tra pochi mesi, compie 70 anni (47 dei quali vissuti sui set della migliore commedia all’italiana), che festeggia con il libro “Pane e zucchero” scritto insieme alla moglie Rosa Castrogiovanni.

“In quest’opera, l’esistenza del protagonista, Antonello, è la mia vita con tutti gli snodi: dalla piccola frazione di Caput Acquas, frazione di Carbonia, dove sono nato, al viaggio verso il Continente al seminario alla fabbrica in Piemonte all’arrivo a Roma sino all’incontro con il mondo della settima arte. Ma, voglio chiarire che non si tratta di un semplice raccontarsi, di una mera autoreferenziale biografia o di un nostalgico memoir. L’intento è anche quello di consegnare al lettore sentimenti ed emozioni che vanno al di là delle mie esperienze personali”. La trama di “Pane e zucchero” è nata e si è sviluppata durante la forzata clausura nel periodo più critico della pandemia: “Con Rosa, da sempre amante della lettura e della scrittura, abbiamo analizzato il materiale a disposizione, il complesso e disordinato archivio dei ricordi della mia vita. Abbiamo iniziato un lungo viaggio di ricerca e studio per ridisegnare la forma della storia, operare una trasfigurazione dei personaggi sulla pagina, pur rispettando le vicende realmente accadute. Ci piace raccontare le emozioni e gli stati d’animo che scaturiscono da quei fatti”.

Primi passi sul set

Sandro Ghiani non può dimenticare il suo esordio nel cinema: «Nel film “Sturmtruppen” di Salvatori Samperi nel 1976. Era agosto e indossavo una pesante divisa da soldato tedesco. Quello che ricordo di più, oltre alla felicità e alla soddisfazione per aver ottenuto quella parte, dopo tante traversie sono le infinite marce e marcette nel caldo afoso dell'estate romana». Nel suo lungo curriculum oltre 50 film, senza trascurare i ruoli in tv negli sceneggiati e nelle fiction: «Gli attori che ho avuto il piacere di conoscere e con cui ho lavorato sono moltissimi. Prima di tutto le attrici: brave e bellissime come Laura Antonelli, Eleonora Giorgi, Ornella Muti. Poi Lino Banfi, Nino Manfredi, Adriano Celentano, Jerry Calà, incontri che hanno arricchito la mia vita. Anche il rapporto con i registi è stato sempre molto costruttivo. Ricordo in particolare Ettore Scola. Con lui ho girato “Passione d'amore” grazie al quale ho avuto la candidatura come miglior attore non protagonista per il David di Donatello. Ma il film a cui sono più legato per le emozioni che mi ha suscitato è “Spaghetti House” con Nino Manfredi. Sul set si respirava un’atmosfera di grande concentrazione e di religioso silenzio».

Le radici

Il rapporto con la Sardegna non si è mai spezzato: «A Caput Acquas ho trascorso una bellissima infanzia. Ho lasciato l’Isola molto giovane a causa di complicate vicende familiari. Ho vissuto prima in Piemonte e poi a Roma. Nell’Isola torno per le vacanze e per far visita ai miei familiari. Seguo il Cagliari, da vero tifoso, pur nelle alterne vicende, dal 1970, un anno esaltante». Ora i pensieri sono rivolti alla sua seconda opera letteraria. “Pane e zucchero” arriva dopo “L’angelo della porta accanto” scritto insieme a Susanna Trossero. «Questo libro rappresenta un ritorno alle radici sarde, alle motivazioni personali più profonde, a una rielaborazione di tanti momenti della mia vita. Un percorso con tante tappe, emozionante ma a tratti anche doloroso». Il romanzo (copertina di Alessandro Cau) è disponibile su Amazon in versione cartacea e su Kindle in digitale.

