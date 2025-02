Sandro Cappai «è tutto esaurito» 

I biglietti sono andati via ormai mesi fa, non appena sono stati messi in vendita. Seicento a sera per gli spettacoli di oggi e domani (alle 21) al Teatro Doglio di via Logudoro 32 a Cagliari. Ma il nuovo show di Sandro Cappai (31 anni, cagliaritano) ha registrato ovunque il tutto esaurito. Sia che l’artista sardo si sia presentato al pubblico di Milano o a quello di Palermo, a quello di Roma oppure di Torino o Trieste. E così sarà nelle prossime settimane: ad esempio, anche per la data di Napoli non ci sono più biglietti a disposizione, volati via come decolla questo “C’è un po’ di tensione”, riflessione esilarante e spietata su temi di attualità e vita quotidiana, prodotto da The Comedy Club.

«Sono molto contento di questi risultati, anche perché la data di Cagliari è quella in casa. Quindi sto vivendo un forte contrasto. Da una parte l’ansia per lo show e dall’altra la voglia pazza di salire sul palco», racconta Cappai che ieri pomeriggio è stato ospite negli studi di Radiolina del programma “Unione Cult”.

Quindi c’è “C’è un po’ di tensione”, così come il titolo della spettacolo. Subito un’anticipazione.

«Posso dire che è uno spettacolo diverso dagli ultimi. Chi ha visto i precedenti in alcuni punti potrebbe rimanere sorpreso».

In che direzione si va?

«Ormai ho scoperto che la direzione dello spettacolo la comprendo veramente mentre scrivo i testi e dunque lo costruisco. Quando ho iniziato a fare le anteprime ho definitivamente realizzato che il fulcro di questa narrazione è ciò che sta vivendo il mondo sui grandi drammi ma anche ciò che ognuno di noi vive nella gestione della propria vita quotidiana. Si parte da noi stessi per raccontare gli altri e ciò che in questo momento ci sta circondando. Dunque dal globale al personale».

E di tensione a tutti livelli ora ce n’è tanta.

«E sì, che si tratti di questioni vitali per il pianeta, ormai dai toni apocalittici, che si tratti della guerra nucleare che potrebbe essere imminente o di un trasferimento di casa».

Ma c’è tanta scrittura o anche molta improvvisazione?

«Faccio molta finta improvvisazione. Uso una metafora un po’ volgare. Posso?».

Prego.

«La stand up comedy usa un po’ la stratagemma di chi fa appositamente una puzzetta ma fa finta che gli sia scappata e attende l’effetto che fa. Insomma ciò che fai sul palco non deve sembrare scritto e preparato ma dare l’idea che ciò che stai dicendo è nato lì sul momento. E infatti in una parte dello spettacolo faccio un po’ il verso del modo in cui noi comici millantiamo l’improvvisazione con il pubblico. Una grande parodia».

Un tour lungo e pieno di soddisfazioni.

«Sì, sono stato un po’ ovunque: dalla Puglia alla Basilicata, dalla Sicilia al Nord Italia. Il via è stato a novembre e ora mi avvio alla conclusione della prima parte della tournée che terminerà ad aprile».

La stand up comedy ha il merito di aver portato a teatro un pubblico che non ci aveva mai messo piede?

«Sì, è vero ed è una cosa molto bella. Siamo riusciti a far emigrare il nostro pubblico dai localini dove ci esibivamo ai teatri».

Una buona abitudine è avere un altro collega che scalda la platea. Chi ci sarà stasera e domani sul palcoscenico del Teatro Doglio?

«Il compito di apertura è affidato al bravissimo Pasqualino Massa, altro stand up comedian cagliaritano. Alla fine tutta la serata durerà circa un’ora e venti minuti».

RIPRODUZIONE RISERVATA