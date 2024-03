Sandro Arzu, un anno di misteri 

Scomparso da un anno. Sandro Arzu, pregiudicato di Arzana, è irreperibile dall’8 marzo del 2023. Quella sera non aveva fatto rientro a casa, solo l'inizio di una vicenda misteriosa. Non sono bastati 370 giorni per capire se l’uomo sia rimasto vittima di un agguato oppure si sia allontanato volontariamente dal paese in cui è nato 55 anni fa. Nelle settimane successive alla sparizione, i carabinieri del nucleo investigativo di Nuoro, coordinati dal magistrato inquirente della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, l’hanno cercato anche con i cani molecolari arrivati da Bologna, senza tuttavia intercettare né tracce ematiche né resti umani riconducibili a Sandro Arzu. Le ricerche si erano concentrate a Monte Idolo, partendo da un’area vicina alla striscia parafuoco di Su Pradu dove, il 16 marzo, era stata ritrovata la Opel Corsa con cui Arzu aveva lasciato l’abitato di Arzana. L’utilitaria era crivellata di colpi tra il montante sinistro della portiera e il parabrezza. Due fucilate da distanza ravvicinata con il risultato di due rosate strette. All’interno del mezzo piccole tracce di sangue. Gli ultimi movimenti, rilevati intorno alle 19.30 (ora indicativa in cui si sono perse le tracce dell’uomo) dell’8 marzo, erano stati immortalati da una telecamera installata all’uscita del paese. Poi buio fitto sull’esistenza di Sandro Arzu, 26 anni di carcere scontati per omicidio, e attualmente con il peso di una condanna pluriennale per traffico di droga. Il 14 settembre 2021 un sicario aveva tentato di ucciderlo nelle campagne di Arzana. (ro. se.)

