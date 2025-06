Sandro Arzu si è tolto la vita in cella di isolamento a Uta 

Lo hanno trovato gli agenti della Polizia penitenziaria di Uta, quando ieri mattina sono entrati nella cella di isolamento dov’era stato rinchiuso il 26 maggio scorso quando è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri alle porte di Cagliari sospettato di omicidio. Sandro Arzu, 56 anni di Arzana, si è tolto la vita nella notte (tra le 4.30 e le 5) usando, a quanto pare, i lacci delle scarpe. Il detenuto si trovava da solo, perché confinato in isolamento, dunque nessuno ha potuto dare l’allarme durante la notte: quando è stato scoperto il corpo, per lui non c’era più nulla da fare.

L’autopsia

Gli agenti hanno subito sequestrato il materiale presente nella cella, informando il pubblico ministero di turno, la sostituta procuratrice Rossella Spano, che ha ordinato l’esame autoptico: questa mattina sarà affidato l’incarico, poi a mezzogiorno sarà eseguita l’autopsia. Informati anche i difensori, gli avvocati Francesco Marongiu e Rita Dedola, sgomenti alla notizia. Poco dopo è stato informato anche il procuratore capo Rodolfo Sabelli e il pm Danilo Tronci, il magistrato della Direzione distrettuale antimafia che ha condotto le indagini sfociate a fine mese con il fermo di Arzu, accusato di aver ucciso il 52enne Vincenzo Beniamino Marongiu, in piazza Roma a Arzana, il 9 luglio dello scorso anno. È stato freddato con 9 colpi di pistola, l’ultimo dei quali alla testa.

Il blitz

Il blitz che ha portato all’arresto di Sandro Arzu è scattato il 26 maggio alle porte di Cagliari, quando i carabinieri – che ormai indagavano da tempo sulla misteriosa scomparsa dell’arzanese – hanno capito che il 56enne era diretto in città per andare dal dentista. Un’auto di un amico d’infanzia era stata riempita di cimici e, in diretta, i militari hanno saputo che sarebbe stato imminente il rischio che si stesse per commettere un gravissimo reato. Arzu, infatti, sarebbe stato intercettato mentre cercava di procurarsi dei documenti, una moto e una pistola, intenzionato – secondo la ricostruzione della Dda – a sequestrare un 83enne (noto “Mangiabambini”, pare per una sua lunga detenzione per pedofilia) al quale avrebbe voluto estorcere delle informazioni. All’origine della vicenda ci sarebbe l’omicidio di un suo amico: Mosè Cao, 58enne di Lotozari, attirato in trappola, ucciso e poi gettato in un pozzo nelle campagne di Pranu Mannu, il 28 settembre 2021.

Lo sgomento

«A nulla è valso l'intervento dei sanitari che, allertati dagli Agenti Penitenziari, hanno tentato lungamente ma invano di rianimarlo» ha rimarcato Maria Grazia Caligaris, dell’associazione Socialismo Dirtti e Riforme, esprimendo vicinanza ai familiari per questo epilogo tragico». Il suicidio di ieri notte ha sollevato reazioni anche dal mondo sindacale. Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, è intervenuto con toni duri: «Il 33esimo suicidio di un detenuto dall’inizio dell’anno – sostiene – dimostra che le carceri, nello stato attuale, sono ben lontane dal perseguire gli obiettivi costituzionali, ma solo luoghi di sofferenza e morte»

La scomparsa

Dopo essere miracolosamente scampato a un tentativo di essere ucciso (l’hanno sparato al collo), Sandro Arzu era improvvisamente svanito nel nulla per circa due anni. La sua auto era stata trovata nella campagne di Arzana con del sangue all’interno, tanto si temeva fosse rimasto vittima di un nuovo attentato. Nel frattempo la Dda e i carabinieri hanno avviato le indagini sulla rete di complicità e amicizie, anche insospettabili, che avrebbero garantito a 56enne di sopravvivere e spostarsi per l’Isola pressoché indisturbato. Almeno sino al blitz del 26 maggio, quando i carabinieri l’hanno fermato assieme ad un amico (aveva una pistola) e, l’indomani, sono stati bloccati anche due fratelli, un nipote e un conoscente.

