Sandro Arzu, ora si cerca un cadavere 

Cercano un cadavere. Gli inquirenti sembrano non avere dubbi sul fatto che Sandro Arzu sia stato ucciso. Questo in virtù dell’ipotesi di omicidio volontario formulato dalla procuratrice facente funzioni di Lanusei, Giovanna Morra. Sulla bilancia delle indagini il peso pende tutto verso il sospetto che Sandro Arzu, 54 anni, sia stato ucciso. È il tarlo che condensa l’attività investigativa, benché nessuna ipotesi possa essere al momento esclusa. Tutte le piste sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Arzana , delegati alle indagini sulla scomparsa dal magistrato inquirente. Oltre le ricerche condotte sul campo, c’è un nucleo operativo che lavora con la strumentazione. Passa (anche) dal traffico telefonico agganciato alle celle dell’abitato l’8 marzo scorso, la speranza di un bagliore nel buio che avvolge la sorte di Arzu. Ma il giorno quel telefono ha smesso di pulsare e non si è più riacceso. Muto. Così come non si trovava la macchina, fino a quando giovedì mattina un cittadino ha chiamato il numero unico 112 che ha inviato sul posto la volante della polizia.

Il giallo

Sono passati dieci giorni esatti da quell’8 marzo in cui Sandro Arzu, una vita con tanti guai con la giustizia, si è allontanato dal suo paese. Quella mattina l’uomo si era presentato in caserma per apporre la firma sul registro in forza all’obbligo di soggiorno disposto dal giudice tempo addietro. Tutto come consuetudine. Procedura rispettata e giornata libera. Cosa abbia fatto nelle ore successive resta un mistero. L’unica certezza di quel mercoledì, che resterà impresso nella memoria dei familiari, è che Sandro Arzu non ha fatto ritorno a casa. La sorella, travolta dalla preoccupazione, ha segnalato l’anomalia ai carabinieri. La mobilitazione del personale dell’Arma è stata istantanea. Da dieci giorni sul giallo di Arzu, su cui pende una condanna in primo grado per traffico di sostanze stupefacenti (a giugno si aprirà il processo d’appello a Cagliari), lavorano alacremente un magistrato e un reggimento di carabinieri. Tutti convinti, alla luce del ritrovamento dell’auto crivellata di colpi d’arma da fuoco, che l’uomo sia stato ucciso.

I dubbi

Si cerca di fare luce su ciò che è successo, ma più realisticamente si cerca il corpo a Monte Idolo, intorno alla zona di Su Pradu dove è stata ritrovata la Opel Corsa grigia, ma non solo. Le ricerche sono estese anche ad altri territori. Perché c’è qualcosa che non torna, almeno nella tesi di chi porta avanti le indagini. La macchina è stata ritrovata giovedì mattina e sembrerebbe che nei giorni precedenti in quella striscia parafuoco non ci fosse alcuna traccia della stessa. Quindi è verosimile che qualcuno l’abbia portata lì e si sia dato alla fuga, magari con la complicità di chi quelle aree impervie le conosce come le sue tasche. E se Arzu fosse stato davvero ucciso, i sicari avrebbero colpito lì oppure altrove? Ci sarebbe anche un’altra ipotesi, ovvero che il 54enne sia stato ferito a Su Pradu e abbia tentato la fuga.