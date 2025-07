«Sandro Arzu ha agito da solo» 

«Gli elementi a disposizione non consentono affatto di fondare un giudizio di qualificata responsabilità degli indagati. Non avrebbero fornito il loro apporto alla buona riuscita dell’azione omicidiaria». Questa la motivazione principale per cui il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza del gip di Cagliari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per gli arzanesi Roberto e Sergio Arzu (fratelli di Sandro), il nipote Gianluca, oltre a Pier Giorgio Piras, considerati da Dda e Procura di Lanusei i presunti complici di Sandro Arzu, suicida in carcere la notte tra l’8 e il 9 giugno, nell’omicidio di Beniamino “Mino” Marongiu, 52 anni, ucciso in piazza Roma ad Arzana il 9 luglio di un anno fa. L’ordinanza si concentra su quanto accade tra piazza Roma e dintorni nei minuti che precedono e seguono l’omicidio e sul ruolo degli Arzu e Piras.

Mancano prove

«Non ci sono evidenze fattuali – scrivono i giudici – sulla comunicazione dei supervisori Roberto e Sergio Arzu a Gianluca Arzu sulla presenza della vittima designata (Mino Marongiu) nel bar One». Gianluca avrebbe dovuto avvisare l'amico Piras in modo costui avrebbe potuto avvisare Sandro Arzu pronto all’azione. Non c’è alcun elemento che avvalori pla tesi che Gianluca Arzu comunichi a Roberto l’avvenuto ingresso di Marongiu al bar. Inoltre vacilla il ruolo di supervisione attribuito a Roberto e Sergio Arzu. Dal bar di piazza Roma, secondo i giudici, si vede bene quel che succede al bar One, ma con molta più difficoltà quel che accade al bar Marvin, il locale che Marongiu frequentava più spesso. Tra le altre cose non c’è alcun elemento circa il fatto che Pier Giorgio Piras fosse in contatto con il killer o gli avesse prestato il proprio cellulare. Lacune che secondo il Riesame rappresentano un vulnus notevole. Le chiamate senza risposta, nei minuti prima del delitto, sarebbero irrilevanti per attribuire un ruolo di complicità al ragazzo.

Killer solitario

Arzu in sostanza avrebbe fatto tutto da solo, dapprima accertandosi della presenza di Marongiu all’interno del bar e poi nascondedosi all’angolo tra vai Suja e piazza Roma per tre minuti prima di passare all’azione. Non vi è alcun elemento concreto circa un contributo causale di natura concorsuale dei tre congiunti di Arzu e di Piras. Se è ragionevole ritenere che Sandro Arzu latitante da più di un anno avesse avuto bisogno di un basista non è emerso che siano gli indagati la fonte di queste informazioni. Non era strano inoltre che frequentassero piazza Roma e dintorni, vivendo tutti ad Arzana, e neppure la presenza di Gianluca Arzu al bancomat, che appare svogliato e non guarda neppure verso il bar. Motivi per cui il Tribunale della libertà ha messo in discussione le tesi dei pm Danilo Tronci e Valentina Vitolo, accogliendo le richieste degli avvocati Francesco Marongiu e Rita Dedola (Roberto e Sergio Arzu), Pierluigi Concas (Pierluigi Arzu), Pamela Piras e Fabrizio Demurtas (Pier Giorgio Piras).Il pm della Dda Danilo Tronci ha preannunciato appello entro dieci giorni contro la decisione.

