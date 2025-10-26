Sandrini colora d’azzurro il Challenge 

Il nono posto dell’azzurro Michele Sarzilla racconta bene della qualità del Challenge Forte Village Sardinia che ieri ha regalato un’edizione memorabile. In campo maschile, doppietta tedesca con Lasse Nygaaard Priester primo in 3.37’43”, davanti al connazionale Lasse Luhrs e ai britannici Louis Buttrick e Will Draper. I migliori italiani, Sarzilla (Dds, a 8’48”) e Andrea Figini (Ppr Team), decimo a 9’54”. Il primo age group (cioè non élite), al 27° posto è Fabio Giancristofaro (S1, Dds), il secondo (con il doppio primato tra i sardi e tra gli S2) è Marco Ratto, della Sardegna X Sports. Tra gli atleti di casa, ancora in evidenza il più locale di tutti, Omar Gessa (Atl. Pula Triathlon), 33° e primo degli S3, e l’ironman cagliaritano Paolo Atzeni (Triathlon Cagliari), 35° e primo degli M1. Niente male, in una gara che raramente ha saputo offrire un livello così alto.

Le donne

A colorare d’azzurro la prova sulla distanza “half” (1,9 km di nuoto, 90 in bici e 21 di corsa) è stata Sara Sandrini. La 27enne ingegnera lombarda della Venus Triathlon di Brescia ha trionfato in 4.16’47”, precedendo di 2’25” la neozelandese Nicole Van der Kaay e di 7’04” la francese Nikita Paskiewiez. Altre quattro italiane nelle prime otto: Francesca Crestani, Lilli Gelmini, Claudia Paladini e Denise Cavallini. La migliore delle triatlete sarde è stata ancora la sinnaese del Triathlon Cagliari, Lisa Orrù, che ha chiuso 17ª in 5.14’27, quarta tra le M2. Molto positiva anche la prova di Silvia Tirotto (M1, No Limits Sports), che trova posto nella top 20 in 5.18’29”.

Il tempo ha favorito la perfetta riuscita della gara che si suo vanta un percorso eccezionalmente belle, a cominciare dalle acque cristalline della frazione di nuoto, per continuare sul percorso ciclistico e in particolare sui saliscendi della costa. Ma in questa edizione, il numero (179 al traguardo, ultimo il mitico Aldo “Rock” Calandro) e la qualità degli atleti sono stati l’elemento di spicco.

