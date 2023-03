Sandra Oh con Jodie Comer che coppia! Tra umore nero e spionaggio  

Un Emmy portato a casa da Jodie Comer e un Golden Globes da Sandra Oh, oltre alle sedici candidature in totale per le due protagoniste di una serie spy molto brillante che dopo 4 stagioni ha chiuso i battenti ma che in Italia è ancora possibile recuperare visto che “Killing Eve” approda su Sky Atlantic, dopo essere stato appannaggio della nicchia di spettatori che l’ha scoperta su TimVision. La serie britannica creata per Bbc America da Phoebe Waller-Bridge (la mente anche di “Fleabag”) racconta la storia di Eve Polastri (la Sandra Oh di Grey’s Anatomy), analista dell’MI6 molto sottovalutata che trova nuova linfa quando una serie di omicidi messi a segno in maniera decisamente creativa attira l’attenzione dell’Intelligence. La spietata assassina psicopatica dal volto angelico si chiama Villanelle (Jodie Comer), ha origini russe e vive nel lusso a Parigi. Nelle quattro stagioni vedremo crescere nelle due protagoniste la stessa ossessione che l’una nutre nei confronti dell’altra. (gr. pi.)