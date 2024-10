Sandra Bautista vince il Premio Andrea Parodi 

È Sandra Bautista da Barcellona a vincere la diciassettesima edizione del Premio Andrea Parodi, il prestigioso contest di world music che si è chiuso sabato notte al Teatro Massimo di Cagliari. Per l’artista catalana è un trionfo: a lei anche il premio della critica, le menzioni per musica e arrangiamento, il Premio Bianca d’Aponte International e il premio dei giovani in sala.

Il Premio della giuria internazionale va all’argentino Gabo Naas, mentre quello per la migliore cover di un brano di Andrea Parodi se lo aggiudicano ex aequo il columbiano Valdi (a cui va anche la menzione per il miglior interprete) e il siciliano Cico Messina, che porta a casa anche il premio dei concorrenti. Al friulano Alvise Nodale va infine la menzione per il miglior testo.

Ad alternarsi sul palco con i finalisti ci sono stati importanti ospitida tutto il mondo. Venerdì si sono esibiti Flo, vincitrice nel 2014, e Osso sacro, band campana medaglia d’oro nel 2023. Sabato è stata la volta dell’argentina Teresa Parodi, che ha ricevuto il Premio World Music International. Sul palco nella serata finale anche Antonello Salis, fisarmonicista, a cui è andato il Premio Albo d’Oro, assegnato a personalità che abbiano contribuito a diffondere e promuovere la Sardegna e la cultura sarda. Grandi applausi a Patrizia Laquidara, artista eclettica e raffinata.

Tutti gli ospiti, così come i finalisti, hanno interpretato un brano del repertorio di Andrea Parodi, l’artista a cui la manifestazione è dedicata. Parodi, scomparso nel 2006, dopo aver fatto parte dei Tazenda ha intrapreso una importante carriera nell’ambito della world music.

