Sandokan torna al 41 bis 

NAPOLI. È durata pochi mesi la collaborazione con la giustizia del capo del clan dei Casalesi Francesco “Sandokan” Schiavone. La Procura di Napoli ha deciso di revocare il programma di protezione, ritenendo le sue dichiarazioni non utili ai fini investigativi, e il ministero della Giustizia ha disposto nuovamente il 41 bis per il boss. La notizia del pentimento, in alcuni ambienti accolta con perplessità, aveva fatto sperare che il boss custodisse ancora segreti e informazioni utili e potesse contribuire a far luce su omicidi irrisolti, ma soprattutto sugli intrecci tra camorra e politica. Ma il contributo alle inchieste sulla camorra è apparso irrilevante. Intanto la sua Casal di Principe è teatro di rigurgiti camorristici legati alla mancanza di leadership criminale. Una guerra che vede coinvolto uno dei suoi figli, Emanuele Libero, scarcerato ad aprile, pochi giorni dopo il “pentimento” del padre.

