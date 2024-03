Sandokan si pente dopo 26 anni 

NAPOLI. Si è pentito Francesco Schiavone, uno dei padrini storici del clan dei Casalesi, noto “Sandokan" per un’ipotetica somiglianza col pirata malese impersonato in tv da Kabir Bedi. Tra gli anni ’80 e ’90 si impose nel Casertano tra faide criminali e omicidi di innocenti. Da 26 anni al carcere duro - «il pentimento di Schiavone è vittoria del 41bis», commenta il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro - era rimasto uno degli ultimi irriducibili della camorra casalese, custode di importanti segreti.

«Passo storico»

«La collaborazione di Schiavone è un passo in avanti storico - ha detto Federico Cafiero de Raho, ex procuratore nazionale Antimafia oggi parlamentare M5S - dagli appalti ai rifiuti sono tanti gli aspetti da approfondire». Tra i segreti ci sono i nomi dei mandanti degli omicidi di Salvatore Nuvoletta (carabiniere ucciso nel 1982 per vendicare Mario Schiavone, cugino di Sandokan morto in un conflitto a fuoco con i militari) e di Antonio Bardellino (il fondatore del clan ucciso in Brasile nel 1988) ma anche i tanti intrecci tra camorra e politica che per anni hanno condizionato il Casertano.

Faide e appalti

Salito al vertice del clan dopo la morte di Bardellino, Schiavone fu mandante, con l’altro boss Francesco Bidognetti “Cicciotto ’e Mezzanotte”, di decine di omicidi nella faida contro i De Falco. Sandokan - ha ricostruito il maxi processo Spartacus, che gli fruttò l’ergastolo - godeva di appoggi politici ad alto livello, condizionava elezioni e appalti pubblici. E rimase forte anche dopo il pentimento, nel ’93, del cugino Carmine Schiavone.

Il depistaggio

La sua latitanza finì nel 1998 a Casal di Principe, nel suo paese, ma in cella non ha smesso di comandare, “benedicendo” i figli come eredi. Il primogenito Nicola collabora con la giustizia dal 2018 e il secondo, Walter, dal 2021: sono in cella Emanuele Libero, che uscirà ad agosto, e Carmine. La moglie di Sandokan, Giuseppina Nappa, non è a Casal di Principe. Dove invece restano il figlio Ivanhoe, fratelli e cugini; pare che non tutti abbiano accolto di buon grado il pentimento e che qualche suo congiunto abbia deciso di non andare in una località protetta. Di recente si diceva che il boss fosse gravemente malato, ma fonti investigative spiegano che era un espediente per mantenere riservata la sua scelta e giustificare il trasferimento nel carcere dell’Aquila.

