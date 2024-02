Sanchez vacilla per il voto in Galizia 

Madrid. “ Nunca lloviò que no escampara”, Non ha mai piovuto senza che smettesse. Al vecchio adagio spagnolo - che richiama quello citato da Barack Obama, “Non importa cosa succederà, domani sorgerà ancora il sole”, alla vigilia della contestata vittoria di Trump nel 2016 - è ricorsa la portavoce socialista Esther Peña, dopo la riunione della direzione presieduta da Pedro Sanchez per digerire la batosta elettorale del Psoe domenica in Galizia. È il peggiore risultato di sempre nella regione, dove i socialisti sono scesi da 14 a 9 seggi, trasferendo un flusso di voti al Blocco nazionalista galiziano, di sinistra di Ana Ponton, che con 25 scranni si consolida come seconda forza politica. E dove, pur con le sbandate di Alberto Nunez Feijoo sull’amnistia agli indipendentisti catalani, il Pp ha dato prova di resilienza, incassando la quinta maggioranza assoluta. La prima del governatore Alfonso Rueda, il funzionario affrancato ora dall’ombra lunga del predecessore, che vede rafforzata la sua leadership nazionale. Il Psoe ha ammesso che «il risultato non è buono». La lettura di Sanchez è che, rispetto agli equilibri nazionali, «tutto continua come prima», perché «si è votato in chiave locale».

RIPRODUZIONE RISERVATA