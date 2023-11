Sanchez giura da premier ma il Paese è diviso 

Madrid. Alle dieci in punto Pedro Sánchez si è presentato davanti a Felipe VI, nel palazzo reale della Zarzuela, per giurare lealtà al re e alla Costituzione diventando anche formalmente presidente del governo di Spagna: un Paese che tuttavia sta vivendo da settimane momenti di forte tensione politica, nelle piazze come in tutte le istituzioni, dalla magistratura all’esercito. Giovedì per la quindicesima notte consecutiva migliaia di estremisti di destra, tra saluti romani e bandiere con la svastica, hanno assediato la sede nazionale del Psoe, provocando gravissimi incidenti, con feriti e odiose aggressioni alla stampa presente.

Inoltre una cinquantina di ex alte cariche militari in pensione hanno lanciato un appello in cui chiedono esplicitamente all’esercito di «destituire il premier» perché, si legge nell’appello, nella Spagna di oggi mancano «giustizia, uguaglianza e democrazia». Si tratta di un gruppo di nostalgici franchisti, il loro appello non sortirà alcun effetto, tuttavia è un’iniziativa che fa capire il clima di questi giorni. Ovviamente la cerimonia dal re sancisce per Sanchez un indubbio successo personale, il coronamento della conquista di una fiducia grazie al voto della maggioranza assoluta del Congresso. Anche il funzionamento di questi giorni delle istituzioni è la conferma che la democrazia spagnola resta vitale e solida. Tuttavia il leader socialista è consapevole che dovrà fare i conti con un Paese profondamente diviso e che il suo esecutivo troverà tantissimi ostacoli sul suo cammino già nel prossimi mesi.

