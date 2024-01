Sanchez battuto in Parlamento sulla legge sull’amnistia 

Madrid. Governo socialista battuto in aula sulla legge di amnistia, affondata dai 7 deputati di Junts, il partito indipendentista catalano col quale aveva concordato il controverso provvedimento di clemenza come contropartita della riconferma a premier di Pedro Sanchez nel novembre scorso. Una via crucis per il leader progressista, mentre le destre, il Partito Popular e Vox esultano. Il disegno di legge tornerà ora in Commissione giustizia dove il partito dell’ex presidente catalano ed eurodeputato Carles Puigdemont, fuggito in Belgio all’indomani della dichiarazione unilaterale di indipendenza nell’ottobre 2017, spera di poter ottenere quello che finora non ha ottenuto. «Un’amnistia integrale» e non «selettiva e in differita», reclamata in aula dalla portavoce Miriam Nogueras, che copra tutti i reati di terrorismo e alto tradimento, per i quali sono indagati alcuni dei 1500 implicati nel processo secessionista. Primo fra tutti Carles Puigdemont.

In quanto progetto di legge organica, la normativa richiedeva una maggioranza assoluta dei 350 seggi della Camera bassa per proseguire l’iter al Senato. È stata invece bocciata in seconda votazione con 171 si e 179 no, quelli di Pp, Vox, i due deputati di Upn e Cc, oltre i 7 di Junts. La pesante battuta d’arresto è stata inflitta al Psoe proprio dall’inaffidabile alleato, che in apertura della seduta aveva minacciato il voto contrario. E ha mantenuto la promessa, dopo che sono stati respinti i suoi emendamenti. Per il ministro di giustizia, Felix Bolanos, «è incomprensibile che Junts abbia votato assieme al Pp e Vox, che vogliono mandarli in galera». Bolanos ha avvertito che ci sono pochi margini di modifica e ha invitato Puigdemont «a rivedere la sua posizione». Un “calvario” e “un’umiliazione costante” per Pedro Sanchez, lo aveva deriso all’arrivo in aula il leader dei popolari, Alberto Nunez-Feijoo, che domenica ha convocato in piazza a Madrid 45mila persone per una grande mobilitazione.

