Sanatorie nel mirino della Procura 

Sanatorie, accertamenti di conformità e piano casa con vista mare, per la Procura di Tempio i comuni costieri sono troppo generosi e i pm mettono il naso in decine di pratiche. L’interesse dei magistrati è soprattutto per i condoni nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. E adesso, lo dicono le indagini in corso, il procuratore capo Gregorio Capasso verifica sempre la legittimità dei provvedimenti che sanano piccoli e grandi presunti abusi edilizi. Da mesi è in corso un braccio di ferro, sotto traccia, tra i magistrati e i dirigenti delle aree tecniche dei comuni. Succede che le indagini ripartono su un abuso edilizio, quando i difensori degli indagati portano in Procura le carte delle sanatorie. Altra questione “caldissima” è quella di silenzio assenso della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica, per i comuni è sufficiente a chiudere le pratiche. La Procura dice invece che il parere deve essere espresso e, se non arriva, l’ente locale lo deve sollecitare. Quando non c’è, i pm indagano. La “stretta” riguarda soprattutto le zone costiere e in particolare Arzachena e Olbia.

Nel mirino dei pm

Chi ricopre incarichi dirigenziali nell’area urbanistica è a rischio. Il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Arzachena, Mario Chiodino, è stato iscritto diverse volte nel registro degli indagati della Procura di Tempio, il reato contestato è quello di abuso d’ufficio. Al dirigente, per citare una delle indagini in corso, viene contestato di non avere ritirato in autotutela il piano casa per una villa in Costa Smeralda. Tra le questioni sul tavolo c’è un silenzio assenso della Soprintendenza. Chiodino, come altri suoi colleghi, applica le disposizioni regionali e si basa anche sulla giurisprudenza del Tar della Sardegna. Per la Procura, invece, la discrezionalità del dirigente tecnico non può e non deve andare oltre un certo limite. Riguardo alle sanatorie, i pm verificano la conformità dell’opera alle disposizioni edilizie sia al momento della realizzazione, sia al momento della richiesta del privato. Se la doppia conformità non c’è, si va a processo.

Vittime illustri

La battaglia delle sanatorie si combatte ovunque, in Costa Smeralda e nelle località turistiche più abbordabili. Anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, è alle prese con una indagine che riguarda l’accertamento di conformità della sua villa di Golfo Aranci. E martedì, il pm ha contestato in aula l’accertamento di conformità di villa Marzano a Tavolara. Ce n’è anche per i vip.