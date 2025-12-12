«Sanatoria fiscale, la Giunta si muova» 

«Il Comune aderisca alla nuova sanatoria fiscale del Governo, un’occasione per recuperare risorse e aiutare cittadini in difficoltà che vogliono regolarizzare il pagamento arretrato di tributi e multe».

A chiederlo è il consigliere di Sardegna al Centro 20Venti, Martino Sarritzu: «Già negli anni scorsi la norma è stata utilizzata a vantaggio dei cittadini che non riuscivano a stare al passo con le scadenze relativi ai ratei della Tari, dell’Imu e altre tipologie di sanzioni amministrative. Nel 2023», ricorda, «ho promosso con forza la necessità che il nostro Comune aderisse alla rottamazione delle cartelle. Con l'adesione, la nostra amministrazione ha ottenuto un duplice risultato: quello di poter dare l'opportunità ai nostri concittadini di alleggerire il loro debito e di mettersi in regola con pagamenti pregressi e non ottemperati, e quello di vedere incassata una cifra che si aggira intorno a 1 milione e 700mila euro. Allo stesso tempo l'intercettazione di un maggior numero di contribuenti ci ha permesso di aumentare il potere di riscossione dell'amministrazione. Un’azione che ha trovato un grande riscontro e che si spera si possa ripetere con le nuove disposizioni legislative per l'anno 2026». Da qui la richiesta - rivolta alla Giunta durante l’ultima riunione di Consiglio - di adesione al nuovo condono fiscale.

