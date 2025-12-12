VaiOnline
Evasione.
13 dicembre 2025 alle 00:09

«Sanatoria fiscale, la Giunta si muova» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Il Comune aderisca alla nuova sanatoria fiscale del Governo, un’occasione per recuperare risorse e aiutare cittadini in difficoltà che vogliono regolarizzare il pagamento arretrato di tributi e multe».

A chiederlo è il consigliere di Sardegna al Centro 20Venti, Martino Sarritzu: «Già negli anni scorsi la norma è stata utilizzata a vantaggio dei cittadini che non riuscivano a stare al passo con le scadenze relativi ai ratei della Tari, dell’Imu e altre tipologie di sanzioni amministrative. Nel 2023», ricorda, «ho promosso con forza la necessità che il nostro Comune aderisse alla rottamazione delle cartelle. Con l'adesione, la nostra amministrazione ha ottenuto un duplice risultato: quello di poter dare l'opportunità ai nostri concittadini di alleggerire il loro debito e di mettersi in regola con pagamenti pregressi e non ottemperati, e quello di vedere incassata una cifra che si aggira intorno a 1 milione e 700mila euro. Allo stesso tempo l'intercettazione di un maggior numero di contribuenti ci ha permesso di aumentare il potere di riscossione dell'amministrazione. Un’azione che ha trovato un grande riscontro e che si spera si possa ripetere con le nuove disposizioni legislative per l'anno 2026». Da qui la richiesta - rivolta alla Giunta durante l’ultima riunione di Consiglio - di adesione al nuovo condono fiscale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Tra ruspe e auto incolonnate, il nuovo volto dell’ex Carlo Felice

Da strada extraurbana a polo commerciale, quattro chilometri a passo lento  
Riccardo Spignesi
Lo sciopero

«Più lavoro e salute, no a una manovra che punta al riarmo»

Un migliaio in piazza a Cagliari, anche tanti studenti e pensionati  
Trasporti

Nuova continuità, sfida sui cieli sardi

Aeroitalia parteciperà al bando. L’ipotesi: in campo anche Ita e Volotea 
(m. r.)
Il caso

Abbanoa, il controllo ai sindaci

Il sì alla restituzione degli aiuti di Stato riduce la quota della Regione 
Il focus

La scossa di Pier Silvio riaccende Forza Italia

Nell’Isola gli azzurri punteranno ancora sull’esperienza di Pittalis 
Lorenzo Piras
Call center

Viaggio nella giungla dei “numeri verdi”: una mattina in attesa

Dal Cup, all’Inps, al cambio del medico: parlare con un operatore è un’impresa 
Sara Marci
Conti pubblici

Manovra, slitta l’approdo in Senato

Leo: «Taglio Irpef più ampio nel 2026». Giorgetti: «Sull’oro norma-simbolo» 
Salute

Influenza: su i contagi, c’è un nuovo ceppo

La Sardegna fra le regioni più colpite, per i bambini il rischio è triplo 