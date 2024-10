Sanabria: tornerò quello di due anni fa  

Il Torino arriva a Cagliari con qualche certezza in meno, dopo le tre sconfitte consecutive tra Coppa e Campionato, e senza il suo bomber e capitano Zapata. Vanoli sta correndo ai ripari per sostituire l'attaccante ma sembra che tutto possa essere rimandato direttamente al mercato di gennaio.

Trattative in corso

Diversi i nomi nel taccuino di Vagnati, tra i quali quelli di Kouame, Nzola, Arnautovic e Balotelli accostato anche al Genoa dove intanto è arrivato l'ex rossoblù Pereiro. Un altro ex Cagliari sta tornando di moda sul mercato, il cholito Simeone che col Napoli non sempre trova spazio, chiamato a dare il cambio a Lukaku nei minuti finali delle partite. Per lui De Laurentiis non dovrebbe porre veti previo consenso di Conte.

Dal campo

Intanto è stato operato Zapata, presso l'Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione. «L'intervento è consistito nella ricostruzione del legamento crociato anteriore associato a sutura del menisco mediale e laterale del ginocchio sinistro», recita il comunicato del club granata. L'attaccante oggi tornerà a Torino e inizierà il lungo percorso di riabilitazione. Si tiene pronto Sanabria per sostituire il colombiano, la sua lettera al compagno di squadra non è certo rincuorante per il Cagliari: «Tornerai ancora più forte di prima. Intanto stai tranquillo perché io tornerò quello di due anni fa. E i miei gol saranno per il Torino e per te». Contro il Cagliari, oltre a Zapata (per lui naturalmente campionato finito) sarà assente lo squalificato Maripan. Da monitorare le condizioni di Ilic e Milinkovic-Savic che però dovrebbero farcela per la gara di domenica sera in terra sarda.

