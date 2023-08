«San Vito-Mumbai pedalando in sella alla mia bicicletta» 

Ad agosto del 2021 aveva deciso di tornare a piedi nella terra di origine del padre, dalla Francia (dove risiede) sino a San Vito. Tremila chilometri in quattro mesi «perché avevo bisogno di prendere coscienza delle mie origini». Oggi Léo Meloni, 32 anni, è pronto per una nuova impresa: raggiungere l’India in bicicletta, quella tradizionale senza assistenza elettrica. E una volta a Mumbai imbarcarsi come sotto-capitano responsabile dell’equipaggio per fare il giro del mondo con una nave prototipo alimentata ad energia solare e idrogeno (c’è un team che lo attende) e arrivare, come ultima tappa, ad Osaka in Giappone per l’esposizione universale 2025. Con l’obiettivo di promuovere la filosofia ecologista, come e più di Greta Thumberg.

La sfida

È complicata da oltre diecimila chilometri. Inizierà ancora una volta dalla Sardegna (si è imbarcato avant’ieri a Porto Torres) anche se ufficialmente il viaggio in bici inizierà da Nizza il 28 agosto. Da lì – con una media stimata di 150 chilometri al giorno – Léo attraverserà Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Bulgaria, Turchia, Georgia, un pezzetto di Russia («molto rapidamente»), Kazakstan, Kyrgyzstan, Cina e quindi l’India superando l’Himalaya occidentale. Una prima partenza, appunto, da San Vito, paese dove ha scelto di trasferirsi dopo averlo riscoperto e paese dove ha ultimato la preparazione per affrontare il lungo viaggio: «In questi ultimi mesi – spiega Meloni – oltre ad essermi allenato con la bici mi sono preso cura degli agrumeti e dell’uliveto di mio nonno. Ho fatto il contadino, una cosa che non avevo mai fatto prima. Mi ha dato una grande carica». In ogni caso «sulla bici son andato sin da bambino assieme a mio padre e, proprio in vista di questa impresa, mi sono allenato molto anche in Francia».

La scelta

Quella di raggiungere l’India per una sfida in nome dell’ambiente è nata un po’ per caso: «Io sono fondamentalmente un marinaio – dice – la scorsa estate ho lavorato come skipper a Villasimius. Però volevo fare qualcosa di più, sposare un progetto ecologico. Lo scorso inverno mi son fratturato un piede, sono rimasto in Francia dalla mia famiglia e ho mandato lettere in giro per il mondo. Dall’India mi ha risposto un team che ha questo bellissimo progetto e che ha accolto la mia candidatura. Mi stavano per mandare il biglietto aereo ma io gli ho detto che sarei arrivato in bici, con zero emissioni. L’idea è piaciuta molto anche a loro». Sulla bici Lèo porterà il minimo indispensabile: qualche indumento, una tenda, un quaderno di carta, una fotocamera. «Dormirò all’avventura, dove capita. Solo una volta la settimana andrò in un hotel. Sarei anche felice di essere ospitato dalle persone del posto». Quanto al quaderno «annoterò il mio viaggio, giorno per giorno. Scriverò un libro, sarà una bella storia da raccontare. Scriverò inoltre dei resoconti per dei giornali francesi». Una mano d’aiuto nella preparazione della bici gliel’ha data Roberto Cireddu, sanvitese appassionato delle due ruote da una vita (un grande sportivo e, oggi, titolare di due negozi di bici): «Mi ha sistemato una particolare dinamo sulla ruota anteriore – aggiunge Meloni – per la luce e per ricaricare il telefonino». C’è un’altra cosa che Meloni porterà con sé, la bandiera dei Quattro Mori: «Sarà sempre sulla mia bici – conclude – anche se sono nato e son vissuto in Francia io mi sento sardo e voglio portare la Sardegna ovunque nel mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA