San Vero Milis, tremila parcheggi blu 

Meta ambita dai bagnanti e dai surfisti di mezzo mondo, San Vero Milis prova a mettere ordine nei parcheggi a ridosso delle sue splendide spiagge. Gli stalli quest’estate saranno quasi tremila, il triplo rispetto al passato. I residenti, investendo 5 euro, potranno avere un pass per tutta la stagione. I “forestieri” dovranno sborsare 9 euro per lasciare l’auto in sosta per l’intera giornata. Il Comune ha già investito 50mila euro per sistemare le aree. Con i proventi dei parcheggi a pagamento sarà potenziata anche la pulizia delle spiagge.

