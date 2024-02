Racconti e ballate velenose come antidoto al solito San Valentino: su Radiolina, alle 12,30, Stefano Birocchi condurrà “La Strambata” che ospiterà le anticipazioni della serata dal titolo “Amarsi un po’” proposta a Cagliari dal collettivo Scrittori da palco, per la conduzione di Flavio Soriga. Nel corso della trasmissione si parlerà anche delle novità sul Cammino di San Valentino a Sadali e anche dell’iniziativa Shopping in love a Cagliari.

