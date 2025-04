San Valentino tra natura e fede 

Un Cammino tra natura e fede dedicato a San Valentino per conoscere i territori della Barbagia di Seulo, Trexenta e Sarcidano. Comincia domani da Sadali, borgo nel cuore della Barbagia dove è forte e viva la devozione proprio a questo santo e dove non a caso è presente l’unica chiesa isolana dedicata al santo protettore degli innamorati e la cascata che riceve ogni anno tantissimi visitatori.

La scelta

L’idea del Cammino è nata nel 2012 dall’iniziativa del sadalese Marcello Pilia, rafforzata poi dalla collaborazione delle associazioni culturali “Baetorra” e “San Valentino” di Sadali. Fino all’anno scorso era previsto un percorso di quasi 4 chilometri in territorio sadalese che univa la chiesa di San Valentino alla cascata, due luoghi a cui sono legate le testimonianze storiche e le altre mitologiche, racconti che si possono scoprire e leggere lungo questo tragitto.

L’anello

«L’anno scorso», spiega Pilia, «abbiamo ideato un cammino di 170 chilometri, un circuito ad anello che collegasse questi diversi territori. Il filo che li unisce sono i santi martiri, in tutti i tredici paesi che fanno parte della comunità montana infatti è presente una chiesa dedicata ad un martire».

Un altro modo dunque di scoprire i luoghi, i paesi guardando a fede, natura e tradizioni. Si comincia domani e le stazioni del Cammino di San Valentino sono le parrocchie di Sadali , Esterzili , Seulo , Villanova Tulo , Nurri , Mandas , Laconi , Nurallao , Escolca , Gergei , Genoni , Nuragus , Serri , Isili e Orroli .

I pellegrini

Il Cammino di San Valentino si può percorrere a piedi, in bicicletta, a cavallo e che, in alcune tappe, potrà includere un passaggio sulle storiche tratte del Trenino verde. «Offre l’opportunità ai pellegrini», si legge nel comunicato dell’associazione di San Valentino, «di immergersi nella bellezza della natura specchio dell'amore di Dio, dell'anima e del limite umano e allora ogni itinerario percorre il doppio binario dalla bellezza della natura al cuore».

Il percorso

Dieci le tappe previste con un’interruzione, quella di sabato per via dei funerali di Papa Francesco. La pietra miliare del Cammino è un'opera d'arte: il bassorilievo in ceramica raffigurante San Valentino che l'artista Pina Monne, muralista, ha donato a Sadali, pegno d'amore dedicato al compagno Cristian, scomparso prematuramente in un incidente stradale e legato al borgo della Barbagia in modo particolare, e alla sua bellezza. Domani si inaugura la prima tappa, partendo dalla chiesa parrocchiale San Valentino di Sadali, attraverso un itinerario di sei chilometri si arriverà alla chiesa parrocchiale San Michele di Esterzili. Da qui si riparte per la stazione di Betilli, lungo la via del Trenino verde per immergersi sempre di più nella natura incontaminata, nella bellezza.

