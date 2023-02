San Valentino, l’amore visto con gli occhi dei bambini 

L’amore visto con gli occhi dei bambini. In occasione di della festa di San Valentino, il centro commerciale naturale di viale Colombo “La via del mare”, già nei giorni scorsi ha messo su un’iniziativa speciale. Insieme a Officina Mush e alla Scuola primaria e dell’infanzia di via Vespucci si è dato vita al progetto “L'amore con gli occhi dei bambini”.

Gli studenti guidati dall’artista Alessandro Macciocco hanno dato sfogo alla creatività per raccontare attraverso l'arte la loro visione dell'amore realizzando i disegni sulle t-shirt. Le magliette sono state poi esposte nelle vetrine dei negozi. Nel frattempo, una volta trovata la maglietta preferita si potrà scattare una foto e pubblicala nelle storie di Instagram taggando il profilo del Ccn. Alla fine quella che sarà più ricondivisa sarà eletta come simbolo dell'amore. E i bambini si sono davvero sbizzarriti a creare i disegni più teneri e curiosi, quasi tutti pieni di cuori per celebrare la giornata degli innamorati.

E San Valentino non è solo in viale Colombo ma in tutte le strade dello shopping ,vestite di cuori per il giorno più dolce dell’anno. In via Marconi i commercianti che nei prossimi giorni ufficializzeranno la creazione del centro commerciale naturale, hanno tappezzato i marciapiedi di enormi cuori rossi. «I cuori sui marciapiedi sono una sorta di percorso che conduce alle attività dove si potranno trovare tanti prodotti da regalare alla propria persona del cuore. Abbiamo portato l’amore fuori dai nostri negozi e aspettiamo tutti a passeggiare tra i cuori>, hanno spiegato. Cuori rossi che invadono le vetrine in un’unica onda d’amore fino a via Porcu. Anche qui i simboli del giorno degli innamorati sono stati sistemati anche in strada sui pali della luce. San Valentino è stata l’occasione per una delle prime iniziative che coinvolgono tutte le strade dello shopping del centro, viale Colombo, via Marconi e via Porcu. L’intenzione è di continuare su questa scia, creando iniziative comuni soprattutto nel periodo estivo quando potrebbero tornare, dopo lungo tempo, le serate di shopping sotto le stelle che anni fa avevano avuto un grande successo. (g. da.)

