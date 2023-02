San Valentino, il vescovo  a San Giorgio 

Nella giornata dell’amore le coppie di tutte le generazioni potranno partecipare a una cerimonia nella chiesa di San Giorgio ad Arbatax. Il vescovo Antonello Mura, il 14 febbraio alle 19, celebrerà la santa messa per la “festa degli innamorati di ogni età”. Un evento per i fidanzati ma anche per chi è già convolato a nozze. Un appuntamento gioioso che, già da diversi anni, è diventata una bella occasione per celebrare nella santa messa non solo i fidanzati che si stanno preparando al matrimonio, ma anche le coppie sposate che continuano a vivere l’amore come fondamento della loro unità e dell’essere famiglia. «Un’occasione – sottolinea il vescovo – per lodare Dio per tutti gli innamorati, di ogni età. "Innamorarsi" infatti, è un verbo adatto a tutte le fasi della vita, frutto - come dice uno scrittore contemporaneo – di un incanto che raggiunge l'altro o l'altra che sta al mio fianco, che con me guarda nella stessa direzione e con la stessa emozione». (f. l.)

