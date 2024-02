San Valentino grazia il commercio 

Non c’è San Valentino senza regalo. Per la festa del 14 febbraio gli ogliastrini rinnovano la promessa d’amore con pensieri speciali, che vanno anche oltre la semplice composizione di rose rosse, che resta comunque la più richiesta. La ricorrenza, che si celebra dopodomani, è anche balsamo per l’economia. Ne traggono beneficio i proprietari di fiorerie, gioiellerie ed empori di gadget, soprattutto tra i giovanissimi, ma anche i ristoratori che, per l’occasione, stanno ricevendo un ampio numero di prenotazioni.

Le rose

Le composizioni di petali colorati vincono sempre. Permettono di esprimere con classe, fantasia e prezzi ragionevoli i propri sentimenti. «Il budget - racconta Giorgio Monni, fiorista titolare de La Peonia a Tortolì - è molto variabile: si va dai 12 euro della rosa singola ai 100 euro dei bouquet più elaborati per i più innamorati. La richiesta che fa più tendenza? La rosa rossa, sia in mazzo che singola».

Gli ogliastrini puntano dunque sulle classiche rose ma vanno anche fiori tipicamente di stagione come le gerbere, l’anemone e le violaciocche. L’afflusso di clienti è atteso per la mattina di mercoledì. «Le prenotazioni - aggiunge Monni - sono sempre last minute. I ragazzi, di solito, si ricordano all’ultimo momento. Ci aspettiamo anche le rose da portare a scuola: è consuetudine che i giovanissimi ci pensino sempre, magari con un pupazzetto o dei cioccolatini». La rosa resta al top anche ad Arzana: «Quella rossa è sempre il dono più gettonato», conferma Antonella Podda dalla fioreria Fiori di maggio.

I più adulti abbinano a un fiore anche un gioiello. «Un gioiello si conferma tra i regali più gettonati», ammette Tonino Guiso, dall’Oreficeria Murru di Tortolì. Regalo semplice, di altri tempi ma sempre attuale, una cena in ristorante: «Ci aspettiamo un buon afflusso», dice Roberto Nieddu da Lo Skipper.

