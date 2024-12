San Teodoro, vittoria scaccia crisi 

San Teodoro 1

Alghero 0

San Teodoro (3-5-2) : Deiana; Giagheddu, Mannoni, Pandiani; Mauro, Mastromarino (20’ st A. Saggia), Gallo, S. Saggia, Di Nardo; Ruiz (27’ st Pirina), Ruzzittu. In panchina L. Melis, M. Melis, Argiolas, Pirina, Santoro, Carta, Pala, Spano. Allenatore Malu.

Alghero (3-4-1-2) : Gobbi; Sini, Kamana (1’ st Brboric), Manunta; Spanu (33’ st Delizos), Mereu, Mula (42’ st M. Sanna), Pireddu; Baraye; Monti (15’ st Carboni), Scognamillo. In panchina Piga, F. Sanna, Scanu, Fois, Tusacciu. Allenatore Giandon.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Rete : nel secondo tempo 2’ Mastromarino.

Note : ammoniti Giagheddu, Kamana, Mura, Mastromarino, Brboric, S. Saggia, Deiana, Mauro, Manunta, Gallo, Sini.

San TEODORO. È stato sufficiente il gol di Mastromarino in avvio di ripresa al San Teodoro per conquistare contro l’Alghero una vittoria fondamentale in ottica salvezza. Il dominio dei viola non è stato certificato nel tabellino, il risultato poteva essere certamente più rotondo viste le tante occasioni da gol sciupate. Gli interventi di Gobbi sono stati decisivi per tenere a galla una squadra ospite, specialmente nella ripresa, sottotono.

Nei primi 45’ i catalani sono riusciti a mostrare sprazzi di buon calcio ma, nella ripresa, anche a causa del gol subito a freddo, si sono scomposti non riuscendo più a ripartire. Salvo poi nel finale sfiorare il gol del pareggio negato però da Di Nardo.

