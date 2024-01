san teodoro tenta la fuga l’ossese non si arrende mai 

SAN TEODORO 2

OSSESE 2

San Teodoro (4-4-2) : Melis, Di Nardo, Raimo, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Animobono, Mastromarino (19’ st Saiu), Mulas, Molino, Ruzzittu (42’ st Pala). In panchina Deiana, Spano, Moran, Malesa, Frisciata, Marongiu, Casula. Allenatore Sanna.

Ossese (4-4-2) : Antonio Sechi, Ubertazzi, Madeddu, Tanda, Llanos, Fancellu, Mainardi, Scanu, Bah, Mudadu, Alessandro Sechi. In panchina Deriu, Chiappetta, Villa, Derudas, Leoni, Oggiano, Melis, Puggioni, Gueli. Allenatore Fadda.

Arbitro : Illiano di Napoli.

Reti : nel primo tempo 5’ Mulas, 24’ Bah, 25’ Mastromarino; nel secondo tempo 25’ Scanu.

Note : ammoniti Saiu, Varrucciu, Madeddu; espulsi Bah, Gueli, Mainardi.

SAN TEODORO. Lo scontro ad alta quota tra San Teodoro e Ossese termina in parità sul punteggio di 2 a 2. I locali, passati a condurre per due volte, sono stati puntualmente raggiunti dai ragazzi di Fadda, i quali, nonostante la doppia inferiorità numerica, la prima al 5’ della ripresa con il doppio giallo sventolato a Mainardi e la seconda rimediata nel finale da Bah, hanno reagito senza timori. Al primo affondo i galluresi passano a condurre con un colpo di testa del capo Mulas. Gli ospiti reagiscono e al 24’ Bah con una gran conclusione batte Melis. Il pareggio resiste per 1’, poiché Mastromarino sfrutta a dovere l’assist di Molino. Nella ripresa l’Ossese, in 10 uomini, riesce a raggiungere il definitivo pareggio con il gol di Scanu.

