San Teodoro, prima gioia Calangianus ancora a zero 

San Teodoro (4-4-2) : Melis, Malesa, Di Nardo, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Casula (32’ st Caocci), Pala (15’ st Animobono), Mulas, Molino, Saiu (26’ st Simone Spano). In panchina Deiana, Samuele Spano, Bassu, Ruzzittu, Delogu. Allenatore Sanna.

Calangianus (4-3-3) : Forzati, Putzu, Vitetta, Asara, Secci, Sambiagio, Occhioni, Lemiechevsky, Solinas, Ciganha, Del Soldato (19’ st Tusacciu). In panchina Inzaina, Azara, Dioum, N. Mancini, Ena, R. Mancini. Allenatore Tamponi.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : nel secondo tempo 8’ Putzu, 11’ Saiu, 17’ Casula.

Note : espulso Ruzzittu; ammoniti Ciganha, Vitetta, Caocci, Simone Spano; angoli 3-6; recupero 1’ pt - 5’ st.

SAN TEODORO. Serviva una scossa per uscire dalla crisi, e con l’arrivo di Riccardo Sanna al comando della panchina dei viola si è vista. Il San Teodoro in rimonta si aggiudica il derby di Gallura contro il Calangianus, ultimo in classifica. Sono gli ospiti a passare in vantaggio all’alba della seconda frazione con Putzu sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pronta la reazione dei teodorini che raggiungono il pareggio con una conclusione dal limite di Saiu e, 6’ dopo, ribaltano lo svantaggio con Casula.

