San Teodoro, passo decisivo nella corsa alla salvezza 

San Teodoro 2

Ghilarza 0

San Teodoro (3-5-2) : L. Melis, Muzzu, Satta, Pandiani (33’ st Brandino), Mauro, Mastromarino (24’ st Saggia), Mannoni, Gallo, M. Melis (21’ st Di Nardo), Ruzzittu (47’ st Pirina), Mulas (39’ st Santoro). In panchina Deiana, Pala, Varrucciu, Cervo. Allenatore Malu.

Ghilarza (3-5-2) : Atzeni, Chessa, Chergia, R. Oppo (7’ st Floris), L. Melis, Cossu, S. Oppo, Gaita (39’ st Rubattu), Ibba, Orro, Erbì (30’ st Vorticoso). In panchina Miscali, Matzuzi, Defrassu, Chappino, Maugeri. Allenatore Floris .

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : nel primo tempo 7’ (r) Ruzzittu, 43’ Mulas.

Note : ammoniti Oppo, Muzzu, Chessa, Gaita, Mastromarino; angoli 8-2; recupero 1’pt-5’st.

San Teodoro. Fondamentale trionfo per il San Teodoro, che era chiamato a superare la sconfitta nel derby contro il Tempio. Termina 2 a 0 in favore della squadra gallurese, lo scontro salvezza disputato contro il Ghilarza. I due gol siglati dal duo Ruzzittu-Mulas in avvio e chiusura di primo tempo hanno permesso alla squadra allenata da Malu di gestire nel miglior modo il risultato nella ripresa, senza concedere chiare occasioni agli ospiti.

La gara si pone subito in discesa per i padroni di casa, che al 7’ conquistano un calcio di rigore per un fallo di mano. Dal dischetto lo specialista Ruzzittu insacca sotto l’incrocio. Il raddoppio lo sigla Mulas a 2’ dall’intervallo, bravo a farsi trovare pronto sotto porta.

