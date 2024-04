San teodoro ko, ora il carbonia vede i playout 

Carbonia 2

San Teodoro 1

Carbonia (4-4-2) : Caroli, Broglia, Chidichimo, De Vivo, Wojcik, Cordoba, Prieto, Omoregie, Porcheddu, L. Basciu, Mancini (32’ st Lambroni). In panchina Bigotti, C. Basciu, Carboni, Abbruzzi, Lodde, Salimbene, Falletto, Lecca. Allenatore Mingioni.

San Teodoro (4-4-2) : Melis, Spano, Frisciata, Animobono, Muzzu, Saiu, Casula (32’ st Saggia), Mastromarino, Mulas (40’ st Deiana), Pala, Ruzzittu (18’ st Marongiu). In panchina Serra, Moran, Caocci, Di Nardo, Varrucciu, Mei. Allenatore Sanna.

Arbitro : Rotondo di Frattamaggiore.

Reti : nel primo tempo 36’ Mulas, 48’ Porcheddu; nella ripresa 45’ Wojcik.

Note : e spulsi Melis, Muzzu e Saiu; ammoniti Frisciata e Mancini.

Carbonia. Rocambolesca vittoria del Carbonia, che in 11 giocatori contro 9 batte 2-1 il San Teodoro all’ultimo respiro. Nel primo tempo i minerari sprecano due nitide occasioni e il San Teodoro passa al primo tiro in porta: la difesa dimentica Mulas che in area indovina il tiro a giro sul secondo palo. Lo sforzo dei padroni di casa per recuperare viene premiato al terzo minuto di recupero con la rete segnata da Porcheddu di testa.

Nella ripresa il Carbonia, assetato di punti salvezza, spinge immediatamente alla ricerca del vantaggio ma al 12’ L. Basciu si fa respingere in angolo il diagonale. Poi il San Teodoro si complica la vita: doppio giallo ed espulsione per Muzzu. I padroni di casa non brillano per idee e lucidità (al 23’ Porcheddu non inquadra la porta di testa su corner), ma al 40’ gli ospiti combinano un pasticcio: il portiere batte una rimessa dal fondo, scivola e consegna la palla a Basciu che a porta vuota si fa bloccare il tiro da Melis il quale riposiziona il pallone per terra come se volesse ribattere di nuovo la rimessa dal fondo. Quando però il portiere viene attaccato dai giocatori del Carbonia (la sfera era in gioco: non era uscita), l’estremo difensore riprende la palla con le mani: rigore ed espulsione. Batte Cordoba e il neo entrato Deiana para.

La disperazione dei padroni di casa dura pochi minuti perché allo scadere, con gli ospiti in nove giocatori, il centrale difensivo Wojcik indovina la conclusione ravvicinata che regala al Carbonia i tre punti e nuove speranze di rimanere in Eccellenza. Sul finire espulso anche Saiu e il San Teodoro termina la gara in otto uomini.

RIPRODUZIONE RISERVATA