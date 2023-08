San Teodoro e Orosei, pochi ma buoni 

Il numero chiuso a Cala Luna è stato messo in soffitta. Almeno per quest’anno. Ci ha pensato il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, a gettare acqua sul fuoco delle polemiche scaturite dopo l’ordinanza della sindaca di Dorgali, Angela Testone, che per la cala aveva proposto un tetto di accessi di 600 persone a rotazione.

Sulla costa orientale, da San Teodoro a Baunei, restano i problemi di sovraffollamento delle perle ambientali. Dal 15 giugno scorso è tornato il numero chiuso per le spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu, tesori che si estendono nel territorio di San Teodoro. «Da uno studio avviato nel 2021 sul monitoraggio degli accessi - dice la sindaca, Rita Deretta - è emerso che a Brandinchi il carico antropico era superiore di tre volte rispetto al numero attuale di 1.447 persone. Sono 3.300 quelle che possono accedere a Lu Impostu. L’esperimento del 2022 è diventato definitivo quest’anno sulla scorta di risultati importanti». A Orosei l’oasi di Bidderosa è a numero chiuso da una ventina d’anni. «Centoventi auto e 700 persone in spiaggia. Chi sosta in un parcheggio esterno raggiunge l’oasi con le navette», ricorda la sindaca, Elisa Farris. «Le altre spiagge sono abbastanza ampie e non è necessario il contingentamento. Pur essendo un territorio vicino a Dorgali e Baunei abbiamo caratteristiche morfologiche diverse». A Siniscola non hanno mai pensato a contingentare gli accessi al litorale «perché - precisa il primo cittadino, Gian Luigi Farris - abbiamo 28 chilometri di spiagge larghissime per cui gli accessi, per fortuna, non creano disagio. Qui c’è spazio per tutti».