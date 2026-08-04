San Teodoro e Budoni, nei porti “Estate sicura” 

Vigili del fuoco, Capitaneria di porto, Prefettura e Comuni insieme per rendere le spiagge della costa più sicure. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nei porti turistici di San Teodoro e Ottiolu (Budoni) dai sindaci dei due centri costieri, Rita Deretta e Antonio Addis, dalla prefetta Alessandra Nigro, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco Salvatore Corrao e dal capitano di fregata Rosario Morello in rappresentanza della Direzione marittima della Guardia costiera di Olbia. Dal 31 luglio e per tutto il mese di agosto, nei due approdi turistici saranno presenti cinque vigili del fuoco, un gommone e una moto d’acqua che coadiuveranno la Direzione marittima e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco nell’attività di controllo e prevenzione del territorio costiero per rendere più sicure le spiagge della costa orientale dell’Isola e per attivare procedure più tempestive nel caso di emergenze.

Sia la prefetta Alessandra Nigro che la sindaca di San Teodoro Rita Deretta hanno sottolineato l’importanza di questo presidio, riprogrammato per il quinto anno, che permette di far fronte alle esigenze di comuni turistici nei quali la popolazione di decuplica nei mesi estivi. «Abbiamo avuto un giugno con i numeri di agosto – ha spiegato Deretta – oggi San Teodoro è frequentata quotidianamente da circa centomila persone tra chi soggiorna nel nostro centro e chi viene nelle nostre spiagge. Ecco perché la presenza dei Vigili del fuoco ci aiuta a fare prevenzione sul territorio». Vigili del fuoco e Capitaneria presidiano stabilmente le coste dell’Isola, ma una presenza fissa nei porti di San Teodoro e Ottiolu permette segnalazioni e interventi con una maggiore celerità.

RIPRODUZIONE RISERVATA