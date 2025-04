San teodoro beffato nel recupero sospiro di sollievo per l’alghero 

Alghero 1

San Teodoro 1

Alghero (3-4-3) : Piga, Pireddu, Delizos (9' st Marras), Manunta, Mereu, Pinna (29' st Mula), Spanu, Brboric (9' st Carboni), Scanu (9' st Baraye), Kamana, Scognamillo (35' st Mari). In panchina Gobbi, Francesco Sanna, Manuel Sanna, Fois. Allenatore Mario Fadda.

San Teodoro (4-4-2) : Luca Melis, Mattia Melis (25' st Di Nardo), Satta, Samuele Saggia, Muzzu, Mauro, Mastromarino (28' st Andrea Saggia), Gallo, Mulas (30' st Santoro), Giagheddu, Ruzzittu. In panchina Deiana, Mannoni, Carta, Brandino, Pirina, Pala. Allenatore Pasquale Malu.

Arbitro : Curcio di Siena.

Reti : st 21' Mulas, 51' Spanu.



Alghero. Finisce 1-1, con un risultato che non accontenta nessuno, lo spareggio-salvezza tra Alghero e San Teodoro Porto Rotondo. Non accontenta l'Alghero, che non sfrutta il fattore campo in un momento fondamentale, e non fa felici nemmeno i galluresi che, in superiorità numerica dal 61' per il rosso diretto a Kamana, hanno visto sfumare nel sesto minuto di recupero una vittoria che poteva essere decisiva. Ospiti in vantaggio al 66', con Mulas che capitalizza nel migliore dei modi un filtrante centrale e batte Piga con un diagonale rasoterra lento, ma preciso. Al 96', su azione d'angolo, anche il portiere giallorosso va a saltare di testa: lunga azione, con la difesa che non riesce a liberare, e alla fine è Spanu a trovare lo spiraglio per l'1-1 che rimanda i verdetti-salvezza a domenica prossima.



