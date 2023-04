San Teodoro apre a tutto sport 

È ancora lo sport a traghettare San Teodoro verso la stagione turistica. Come ogni anno gli eventi primaverili sono all’insegna della promozione del territorio attraverso manifestazioni all’aria aperta, organizzate dalle società locali con il patrocinio del Comune, che richiamano centinaia di persone tra atleti, accompagnatori, staff e appassionati, e offrono occasioni di intrattenimento per i residenti e i primi turisti. A dare il via al programma 2023 è stata, nel fine settimana dal 20 al 23 aprile, la Marina di Puntaldia, che ha aperto il suo ricco calendario con il Puntaldia Grand Prix. L’arrivo delle classi veliche Melges 20 e 32 sul campo di regata tra La Cinta, Lu Impostu e Cala Brandinchi, ha richiamato quasi ottanta velisti. La presenza di sponsor, staff tecnici, accompagnatori e familiari degli atleti, ha creato movimento tra le strutture ricettive e i locali di San Teodoro in un periodo cosiddetto di spalla, un contributo concreto a quella destagionalizzazione su cui gli amministratori del centro costiero puntano molto.

«Un indotto importante»

Immancabile l’appuntamento del 25 Aprile con Currendi in Pischera, la gara di corsa campestre, organizzata dall’Atletica San Teodoro, che si è svolta lungo i percorsi naturalistici della laguna di San Teodoro. Grazie all’adesione di 450 runner provenienti da tutta la Sardegna la kermesse è piaciuta alle strutture ricettive, che hanno proposto pacchetti convenzionati. Grande attesa per questo fine settimana per il Golf Link Invitational. Unico esempio in Italia di golf su sabbia, si svolge tra le 9 buche del green di Puntaldia e le altrettante create sulla spiaggia La Cinta. Per la manifestazione organizzata da Asd Golfaldia e Combo Golf Srls sono attesi oltre 100 sportivi da tutta Italia, tra cui il calciatore, e golfista di esperienza, Gianfranco Zola. A chiudere gli eventi di aprile, domani e domenica, il San Teodoro Sport Experience, promosso da Vivinfitness, che si svolgerà a La Cinta, in paese e lungo i percorsi extraurbani. Una due giorni gratuita e aperta a tutti in cui cimentarsi tra wind surf, tabata, acqua gym, yoga, danza, trekking, bici e passeggiate a cavallo. «L’evento sportivo di qualità è l’evento perfetto – commenta Luciana Cossu, assessora al Turismo, Cultura ed eventi - perché si sposa bene con il territorio e crea un indotto economico importante».

