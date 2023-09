San Teodoro ancora a secco ghilarza, un pieno in gallura 

SAN TEODORO 1

GHILARZA 2

San Teodoro (4-3-1-2) : Melis, Samuele Spano (15’ st Di Nardo), Malesa, Saggia, Muzzu, Simone Spano, Animobono (37’ st Pirina), Mastromarino (23’ st Saiu), Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina Deiana, Bassu, Pala, Delogu, Marongiu. Allenatore Marini.

Ghilarza (4-3-1-2) : Mascia, Chessa, Chergia, Cossu, Delizos, Corda, Orro (45’ st Orrù), Atzei, Pinna (37’ st S. Oppo), Vinci, Caddeo. In panchina Matzuzi, Trogu, Melis, N. Oppo, Mele, Glino, Corda. Allenatore Demartis.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : nel primo tempo 19’ Orro, 38’ Muzzu (a); nel secondo tempo 17’ Mulas.

Note : angoli 6-4; ammoniti Chessa, Malesa, Delizos, Muzzu, Animobono, Ruzzittu, Caddeo; recupero 1’pt-7’st.

SAN TEODORO. Non è stato sufficiente il forcing finale del San Teodoro per evitare la seconda sconfitta di fila. Un cinico Ghilarza si impone per 2 reti a 1. Ancora zero punti dopo due giornate per la formazione allenata da Marini, artefice dell’incredibile percorso della scorsa stagione sempre sulla panchina del Porto Rotondo San Teodoro.

Cronaca

I viola, pur partendo meglio degli ospiti, subiscono, al 19’, il gol di Orro, servito nel cuore dell’area con un cross dalla destra. Sfortunati i galluresi nella circostanza del raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il traversone colpisce Muzzu che devìa la sfera alle spalle di Melis. Nella ripresa riaprono il risultato con il gol di Mulas. Nel finale tutti avanti alla ricerca del pari, ma il Ghilarza difende vantaggio e primato conquistando la seconda vittoria consecutiva. (d. u.)

