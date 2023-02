san teodoro a raffica 

SAN TEODORO 4

OSSESE 1

San Teodoro (4-3-1-2) : Melis, Malesa, Samuele Spano (20’ st Delogu), Saggia, Frisciata, Simone Spano, Casula (35’ st Cianfrocca), Saiu (33’ st Fideli), Mulas, Pala (43’ st Mourot), Ruzzittu (25’ st Murgia). In panchina Deiana, Bassu, Marongiu, Molino. Allenatore Marini.

Ossese (3-5-2) : Cherchi, Delizos, Ubertazzi (33’ pt Silva), Sechi, Campus (8’ st Chelo), Patacchiola, Mari (33’ pt Canu), Demurtas, Gueli, Virdis (45’ st Pais), Zinellu. In panchina Murtas, Loriga, Conrero, Masia, Leoni. Allenatore Sanna.

Arbitro : Angelo di Marsala.

Reti : nel primo tempo 20’ (r) e 26’ (r) Ruzzittu; nel secondo tempo 4’ Mulas, 12’ Casula, 32’ (r) Gueli.

Note : angoli 4-5; ammoniti Patacchiola, Saiu, Canu, Frisciata, Murgia; espulso Sanna; recupero 1’pt-5’st.

SAN TEODORO. Un San Teodoro in splendida forma cala il poker all’Ossese, sconfitto per 4 a 1. Formazione di casa che, seppur rimaneggiata a causa delle numerose assenze, ha disputato un’altra prestazione di alto livello consolidando la legge del campo amico (nessuno ha fatto meglio in campionato tra le proprie mura) e, soprattutto, il terzo posto in solitaria.

Dal dischetto

L’arbitro ha assegnato 3 rigori, due nella prima frazione a favore dei padroni di casa realizzati da Ruzzitu, e il terzo nella ripresa trasformato da Gueli. Ospiti che hanno comunque provato a fare il proprio gioco, partendo meglio in avvio, ma hanno trovato avanti a loro un San Teodoro che poco ha concesso.

Cronaca

La gara si sblocca al 20’ con Ruzzittu che prima guadagna e poi trasforma un calcio di rigore. Appena 6’ dopo i galluresi conquistano un altro tiro dal dischetto, realizzato nuovamente da Ruzzittu. In avvio di ripresa i padroni di casa realizzano la terza rete con Mulas.

Al 12’ i ragazzi di Marini calano il poker con Casula. Gli ospiti vanno vicini al gol con due conclusioni dalla distanza di Gueli che impegnano Melis. Nel finale l’arbitro Angelo indica ancora una volta il dischetto, stavolta a favore dell’Ossese, per un fallo commesso in area di rigore: dagli undici metri Gueli insacca il definitivo 4 a 1.

