San Sperate, il trionfo della pesca 

Tutti ai posti di partenza per la Sagra delle pesche 2023: la Pro Loco di San Sperate ha svelato il programma dell'evento che celebra il prodotto principe del paese, tra conferme, grandi ritorni e novità. I festeggiamenti continueranno per tre giorni, da sabato fino a lunedì, giornata quest’ultima dedicata al santo patrono.

Musica

Spettacoli musicali ogni sera, sia in piazza Croce Santa, sia nella piazza principale dedicata a Gramsci. «Sabato», spiega Diego Lisci, presidente della Pro Loco, «si sono voluti proporre gli artisti di San Sperate sul palco grande. Giusto dare spazio ai giovani emergenti del nostro paese, se lo meritano, chiudendo la serata con persone di esperienza». E in questo caso si parla di Bra, i dj set di Loddo e dj Angelo, oltre che lo spettacolo dei Big Mama. Domenica invece sarà il momento dei Tazenda. Lunedì, spazio ai New Karalis.

Stand

«L’obiettivo è quello di far conoscere al grande pubblico le nostre qualità di pesche e di aiutare il turista consumatore a un impiego consapevole in ambito culinario», spiega il presidente Lisci. «Tante le iniziative intraprese con aziende agricole di San Sperate, specie quelle iscrittie al registro comunale De.C.o. Avremo la vendita diretta e degustazione dal produttore al consumatore il 15 e 16 luglio, lungo via Cagliari con la partecipazione dell'associazione Su pressiu. Degustazioni pesche anche domenica mattina nel rione San Giovanni e in Piazza Gramsci, poi la vendita Coldiretti con Campagna amica domenica 16». Il programma promette laboratori per bimbi, come quello del gusto della Laore di sabato mattina. Non mancherà la consueta mostra pomologica al museo del crudo, lo Show cooking e il laboratorio di cucina dello chef Bruno Pinna.

Lo spirito

«La Sagra», spiega l'assessora alla Cultura Emanuela Katia Pilloni, «è prima ancora di un appuntamento storico di promozione delle pesche, un'esperienza di cultura identitaria che vede impegnata l'intera comunità. Le mostre degli artisti locali, i concerti della Scuola civica di musica, le mostre-dibattito sulla ricostruzione storica del ballo sardo e dell'abito tradizionale, l'apertura delle case campidanesi, sono la declinazione speratina del concetto di arte di comunità che ci caratterizza da più di mezzo secolo».

Chiude la vice sindaca con delega alle attività produttive, Germana Cocco: «Abbiamo voluto riaprire il centro storico all'evento, organizzando mostre e degustazioni proprio nelle strade che hanno visto nascere questa bellissima iniziativa».

