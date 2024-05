San Sisinnio, via ai lavori in chiesa 

Gli operai sono già al lavoro per smontare la vecchia e fatiscente copertura in canne intrecciate nella chiesa campestre di San Sisinnio a Villacidro. il loggiato verrà completamente rinnovato con un nuovo cannucciato, mantenendo il suo carattere identitario e tradizionale.

«Grazie a un finanziamento regionale di 90mila euro ottenuto dal Comune, è previsto il rifacimento del pergolato, la sostituzione delle parti in legno danneggiate, il ripristino del cannucciato e la sua impermeabilizzazione, oltre alla riparazione della copertura in coppi sardi» – specifica il sindaco, Federico Sollai –. I lavori su tutti i lati del loggiato esterno saranno conclusi prima della festa di San Sisinnio, in programma il primo fine settimana di agosto».

Gli interventi di recupero e ristrutturazione della storica chiesa campestre costruita nella prima metà del 1600 – fra i monumenti simbolo di Villacidro insieme al parco degli olivastri secolari che la circonda – prevede anche un ulteriore progetto di restauro, che completerà il rinnovo dell’edificio.

Sono 150mila euro i fondi regionali per il recupero dell'architettura in ambito rurale ottenuti dalla parrocchia di Santa Barbara. Con l’importo stanziato sarà possibile ristrutturare completamente il tetto della chiesa dedicata a San Sisinnio. La struttura negli anni è stata deteriorata non solo dal tempo ma anche da alcuni atti vandalici che ne hanno danneggiato la copertura. Grazie ai fondi recuperati dalla parrocchia è previsto anche l’intonaco di tutte le pareti: l’intervento restaurativo interno comincerà entro l’anno, in seguito ai festeggiamenti del santo.

RIPRODUZIONE RISERVATA