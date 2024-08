San Sisinnio, un trionfo di fede e colori  

Trionfo di fede e colori ieri a Villacidro per la processione di rientro prevista dalle celebrazioni dedicate a San Sisinnio: espressione di un percorso religioso ma anche rappresentazione di un forte senso di appartenenza comunitaria.

Si tratta del momento più coinvolgente e coreografico della festa, con il ritorno della Reliquia dalla località campestre di San Sisinnio alla Chiesa patronale di Santa Barbara. La processione, ripresa e trasmessa in diretta da Videolina, ha visto sfilare un centinaio di cavalieri in abito tradizionale, numerosi gruppi folk, suonatori di launeddas e bande locali e provenienti da tutta l'isola.

La tradizionale formazione a cavallo che apre la processione, composta dal S’Obreri Majori (il presidente di turno de Comitato San Sisinnio Martire), dal sindaco e dal parroco, ha visto ieri sfilare il vicesindaco Dario Piras in sostituzione di Federico Sollai: il primo cittadino è a riposo forzato per la caduta di cui è rimasto vittima durante la processione di andata, venerdì sera.

La quattro giorni villacidrese dedicata a San Sisinnio, iniziata venerdì 2 agosto, si chiuderà oggi con S'inserru, la processione con partenza e arrivo nella Chiesa parrocchiale di Santa Barbara (alle 19,45, dopo la messa delle 19), che si snoderà tra le vie del centro storico di Villacidro con il simulacro del Santo trainato da un giogo di buoi.

Dalle 22 calerà il sipario anche sugli intrattenimenti di spettacolo, con Caos 90 Live, una nottata di musica che si svolgerà nel parco di via Brigata Sassari, dove verranno proposti i motivi protagonisti della stagione dance targata anni Novanta. (red. prov.)

