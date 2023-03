San Sisinnio, la rinascita 

La chiesa campestre di San Sisinnio di Villacidro si prepara a una profonda ristrutturazione degli spazi interni ed esterni, grazie a due finanziamenti congiunti del Comune e della parrocchia di Santa Barbara.

«Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 90 mila euro, con cui restaureremo tutto il loggiato esterno. Gli interventi comprendono la sostituzione del manto di tegole in coppi sardi e la stuoia di canne orriu – specifica il sindaco Federico Sollai –. Procederemo anche all'impermeabilizzazione del loggiato, dato che nel tempo le infiltrazioni hanno rovinato travi e stuoie. L’amministrazione si è attivata fin da subito a recuperare risorse per intervenire sulle parti ammalorate della chiesa di San Sisinnio: per noi e per la comunità villacidrese questo luogo ha un forte carattere simbolico identitario. La chiesa, inserita nel contesto ambientale straordinario del parco degli oleastri monumentali, è uno dei punti di forza del nostro territorio».

Per quanto riguarda gli interni, saranno restaurati grazie a un finanziamento Pnrr ottenuto dalla parrocchia di Santa Barbara. L’importo, pari a 150 mila euro, riguarda il recupero dell’architettura in ambito rurale. «L’intervento sugli interni prevede il rifacimento completo del tetto, che purtroppo è stato danneggiato dal tempo ma anche da atti di vandalismo – dice Massimo Piras, che con il suo studio professionale di ingegneria si è dedicato al progetto di ristrutturazione –. La manutenzione interessa inoltre il ripristino di alcuni impianti elettrici, l'impermeabilizzazione e l'intonaco delle pareti». I lavori sul loggiato partiranno dopo la festa di agosto in onore del santo. Il comitato di San Sisinnio, che ha eletto questo lunedì il suo nuovo presidente, Alessandro Sogus, è già al lavoro per l'organizzazione de Sa Festa Manna.

