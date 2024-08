San Sisinnio, la “Festa manna” entra nel vivo 

Sono iniziati ieri, con la processione religiosa che ha accompagnato la reliquia di San Sisinnio Martire dalla parrocchia di Santa Barbara fino alla chiesa campestre a lui dedicata, i festeggiamenti per la “Festa manna” dei villacidresi, inserita nel cartellone degli eventi identitari della Sardegna. Migliaia di bandierine rosse e bianche abbelliscono la via Garibaldi e il piazzale della chiesa in cui ieri sera lo spettacolo di Benitu Urgu ha dato via ai festeggiamenti civili.

Oggi alle 7 concerto mattutino con le note di Zoe Pia & Tenores di Orosei “Antoni Milia”. Alle 19 la messa e la breve processione del simulacro del Santo nel parco degli ulivi di San Sisinnio e alle 21,30 l'attesa rievocazione storica “Sa contienda de s’arrelichia de Santu Sisinni”, spettacolo teatrale in lingua sarda scritto e recitato compagnia teatrale Sa Spendula.

Domani alle 17,45 nel sagrato della chiesta di San Sisinnio benedizione dei cavalieri e partenza della processione di rientro del Santo, con musica e gruppi folk, trasmessa anche quest'anno in diretta su Videolina.

Dalle 18 fino alla chiusura della processione chiuse al traffico le strade di passaggio del corteo dalla chiesa campestre fino a via Garibaldi, via Roma, viale don Bosco, via Tuveri, via Vittorio Emanuele fino alla chiesa di Santa Barbara.

Lunedì alle 19 la processione "S’Inserru", tra le vie del centro storico. Domenica dalle 22 Dreams of Rock e Antonio Mezzancella in piazza XX settembre. Lunedì il concerto di musica dance “Caos 90” con Eiffel65 alle 22 al parco di via Farina chiude i festeggiamenti civili.

RIPRODUZIONE RISERVATA