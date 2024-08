San Sisinnio, incidente per il sindaco 

Incidente per il sindaco di Villacidro Federico Sollai che venerdì, durante la processione di apertura dei festeggiamenti in onore di San Sisinnio, è caduto da cavallo e ha riportato alcune fratture. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi: venerdì i fedeli raccolti intorno al palco gli hanno tributato un lungo applauso e l’augurio di una pronta guarigione.

La cronaca

Tutto è accaduto in pochi istanti. Dopo la messa celebrata nella chiesa di Santa Barbara, i fedeli si sono messi in cammino per accompagnare la reliquia del martire fino a santuario a lui dedicato. Intorno alle 20, quando mancavano circa duecento metri al tempio, uno dei tre cavalli in testa al corteo – quello sul quale si trovava Federico Sollai con la fascia tricolore – ha dato segni di nervosismo e ha disarcionato il cavaliere che è caduto a terra, qui l’animale lo ha colpito con gli zoccoli. Immediatamente sono scattati i soccorsi: il sindaco è stato caricato su una barella e trasportato a bordo di un’ambulanza in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti clinici necessari. Gli esami avrebbero rivelato alcune fratture al costato. Intanto a Villacidro, superato lo choc iniziale, sono proseguite le celebrazioni seppur in un clima comprensibilmente diverso rispetto a quello iniziale.

La nota

E ieri Federico Sollai ha affidato ai social il suo messaggio: «Cari tutti e tutte, vi informo che, nonostante la gravità dell'incidente, le conseguenze, pur serie, sono affrontabili e con il tempo si risolveranno. Al momento sono in ospedale e vi resterò ancora per qualche giorno, dopodiché proseguirò per un po’ la riabilitazione a casa per riprendermi. A causa dei dolori dovuti alle fratture, ho difficoltà a parlare e rispondere alle chiamate. Appena possibile cercherò di rispondere a tutti. Desidero ancora ringraziarvi per il vostro sostegno e l’affetto. Grazie davvero». Il comitato in una nota: «Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto, si tratta di incidenti imprevedibili che purtroppo si possono verificare durante le processioni di questo tipo. Siamo tutti molto vicini al nostro sindaco, al quale auguriamo la più pronta e completa ripresa».

Oggi è in programma la festa, con la diretta su Videolina dalle 18.30. ( m. m. )

