San Siro, ultimo atto: si va verso la vendita 

San Siro, ultimo atto. Il Consiglio comunale è tornato a discutere la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. La seduta è stata convocata a oltranza perché oggi scade l'offerta di acquisto, mentre il 10 novembre scatta il vincolo sul secondo anello dello stadio.

Al momento si va verso il sì alla vendita perché se Forza Italia esce dall’Aula, come ha fatto intendere, si abbassa il quorum, cioè il numero di voti che la sola maggioranza deve avere per approvare la delibera. Nella pratica, non ci sarà più bisogno di 25 consiglieri a favore. «Ciò di cui parliamo oggi (ieri, ndr) è il futuro di San Siro, rendendolo sempre più corrispondente agli obiettivi a cui stiamo lavorando», ha ribadito la vicesindaca Anna Scavuzzo, seduta accanto al primo cittadino Beppe Sala.

La seduta si annuncia lunga perché sono 239 gli emendamenti da discutere. Quelli presentati dal Pd vanno nella direzione di soddisfare alcune richieste del Comitato legalità presieduto da Nando Dalla Chiesa, sull'utilizzo di imprese iscritte alle liste bianche, ma anche sull’impiego delle risorse da destinare alla riqualificazione del quartiere. Nel centrosinistra sette consiglieri hanno dichiarato da tempo il loro no alla vendita. Non voterà sì nemmeno Marco Fumagalli, capogruppo della Lista Sala sindaco. Forza Italia o si asterrà o si opporrà.

