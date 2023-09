San Siro pronto per lo show del derby  

L'entusiasmo delle prove in nazionale, certo. Ma anche l'acido lattico accumulato da chi ha calcato campi imperfetti come quello di Skopje. San Siro è pronto a riaccendere le sue luci – calcio d'inizio alle 18 - sabato per Inter-Milan. La bilancia è in equilibrio, a pochi giorni dal derby della Madonnina che può valere la testa della classifica. L'euforia di Frattesi, due volte a segno a San Siro, con corsa finale sotto la Nord come se l'azzurro della maglietta fosse strisciato anche di nero. Ma anche la certezza - come ha spiegato anche Spalletti - che «chi ha giocato su quel campo, in Macedonia, poi contro l'Ucraina ha dimostrato di avere le scorie in corpo».

Il doppio appuntamento francese ha lasciato strascichi poi risolti in Theo Hernandez, Maignan e Giroud. Sabato toccherebbe così alla coppia Thiaw-Kjaer il compito di arginare l'attacco interista e Lautaro Martinez soprattutto, autore di 5 delle 8 reti interiste delle prime 3 giornate. Il Toro, in campo solo pochi minuti nel comodo 0-3 dell'Argentina con la Bolivia, ritrova a Milano un Marcus Thuram che proprio nella partita del problema alla caviglia di Giroud ha trovato la prima rete con la casacca dei Blues.

Intrecci di considerazioni che si annodano attorno all'unica certezza: i tre punti del Meazza, dopo i 4 derby persi dai rossoneri nel 2023, hanno valore non solo per la possibile leadership solitaria del campionato, al momento gestita in coabitazione.

