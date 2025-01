San Siro a rischio per Mina e Luvumbo 

Ancora ieri mattina hanno svolto un lavoro differenziato. E se per Luvumbo le possibilità che possa recuperare per la partitissima col Milan sono praticamente ridotte al lumicino, per Mina resta accesa una piccola fiammella. Il Cagliari chiude oggi il cerchio al “Crai Sport Center” di Assemini dove è in programma l’allenamento di rifinitura prima della partenza. Sicuramente indisponibile Ciocci, il terzo portiere sarà anche stavolta il “baby” rossoblù Iliev.

Tempo di scelte, dunque, per Nicola che spera di poter puntare anche su Mina. Da tempo alle prese con un fastidio al polpaccio sinistro, il difensore colombiano si è trascinato anche una leggera distorsione alla caviglia destra da Monza. Oggi verranno valutate le sue condizioni, l’intenzione dello staff medico, d’accordo con l’allenatore, è comunque quella di non forzare oltre il dovuto considerato anche che tra otto giorni è in programma lo scontro diretto con il Lecce. Mina, tra l’altro, risulta diffidato insieme a Marin.

Luvumbo, dal canto suo, non ha ancora smaltito del tutto il dolore alla caviglia sinistra dovuto al trauma distorsivo-contusivo accusato nel primo tempo della gara con l’Atalanta. Anche per lui la vera priorità potrebbe essere la gara con il Lecce.

