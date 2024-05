San Simplicio, tutti in coda alla sagra delle cozze 

Sulle note del sound check in attesa del concerto di Raf, sul palco alle 22, si sono accesi i fuochi per la Sagra delle cozze, atteso appuntamento del programma de Sa Festa manna de Mesu Maju. Sotto un sole primaverile e fino a tarda sera, un serpentone di curiosi e affezionati ha aspettato pazientemente di degustare i mitili coltivati nel golfo di Olbia, offerti (gratuitamente) dal Comitato festeggiamenti San Simplicio e annaffiati da cinquecento litri di vermentino della Cantina sociale di Monti. Olio quanto basta, nelle due padelle dal diametro di due metri sono finiti cinquanta quintali di cozze, cucinate rigorosamente alla marinara, condite con trenta chili di aglio e altrettanti di prezzemolo. Ai fornelli, una brigata di otto persone e cinquanta alla distribuzione dell'oro nero per soddisfare una fila di avventori, che poco dopo l'accensione dei fuochi era lunga quasi un chilometro. Prese d'assalto anche le bancarelle della fiera di San Simplicio, intorno al parco Fausto Noce, che restituisce i colori di una città multietnica e le griglie con i fumi del tipico panino caddozzo . Prossimo appuntamento, alle 16 lungo il viale Isola Bianca, cavalli e cavalieri dei 26 comuni della Gallura si contenderanno lo stendardo con l'effigie del santo patrono, nel Palio della Stella (in diretta su Videolina).

RIPRODUZIONE RISERVATA