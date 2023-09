San Simplicio, piazza in balia dei vandali 

Bivacchi che durano tutta la notte, rumori molesti, spazzatura sparpagliata ovunque e segni di atti di vandalismo che durano da troppo tempo, don Antonio Tamponi lancia (via social) un ultimatum. Di fronte agli ultimi danni compiuti ieri notte nel piazzale della chiesa, il parroco della Basilica di San Simplicio scrive sulla sua pagina Facebook: «In Piazza San Simplicio, con arte, vengono rubate sedie ogni giorno: siete supplicati di non costringermi a dare le registrazioni riprese dalle telecamere». Delle 220 sedie acquistate per poter celebrare le funzioni all'esterno, 28, dall’inizio dell'estate, sono state sottratte, per un danno di 500 euro, e ogni mattina è caccia alle restanti nascoste dietro agli alberi che, ormai, sono diventati il giaciglio di molti. Ieri notte, inoltre, ma si ripete costantemente, sono stati sradicati tutti gli irrigatori che innaffiano le aree verdi, causando anche l'allagamento del piazzale e delle sagrestie.

Appello alle famiglie

«È dalla fine della pandemia che pariamo i colpi di atti di vandalismo compiuti da minorenni, in compagnia di adulti, senza intervenire, però a questo disordine mentale è ora di dire basta», dice don Tamponi, confessando di aver postato l'avvertimento sui social nell'auspicio che «lo leggano anche le mamme». E aggiunge: «Finora ho scelto di non consegnare gli hardware delle nostre telecamere puntate sulla piazza perché mi dispiace che la punizione parta da un sacerdote perciò ho fatto la carità di lanciare l'avviso ma se non viene colto sarò costretto a procedere per altre vie».

