San Simplicio, oggi il cuore della festa 

Aperta dalla Diana che all'alba ha suonato per la città, la giornata del martirio di San Simplicio, oggi, onora il patrono di Olbia e della Gallura con la solenne messa pontificale celebrata, alle 11:30 nel sagrato della basilica, dal vescovo monsignor Roberto Fornaciari. I festeggiamenti proseguono, alle 18, con la processione per le vie della città che hanno segnato il martirio del Santo, preceduta dal raduno dei gruppi folk e seguita, alle 21, dopo la messa, dalla rassegna regionale del folklore. Gli eventi saranno trasmessi in diretta su Videolina.

Domani, appuntamento con la tradizionale Sagra delle cozze, a partire dalle 18 al parco urbano Fausto Noce, che alle 22 ospita il concerto di Mr Rain. Sa Festa Manna de Mesu Maju si chiude domenica con il Palio della Stella, sul viale Isola Bianca. (t.c.)

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