San Simplicio, la festa si accende 

Una questua durata tre mesi, il lavoro instancabile del Comitato dei festeggiamenti, la generosità della città e l'attesa della comunità: Sa Festa manna de Mesu Maju è pronta ad accendere le luci, il 10 maggio alle 21.30, con i fuochi d'artificio sul lungomare, per festeggiare San Simplicio, santo patrono di Olbia e della Gallura. Invariati le funzioni liturgiche e riti religiosi, che si aprono il 10 maggio con il raduno delle bandiere ex voto e proseguono, tutti i giorni, con la novena e la celebrazione della messa, il programma per i festeggiamenti, presentato ieri mattina alla presenza del parroco don Antonio Tamponi, e della vicesindaca, Sabrina Serra, prevede un calendario più ricco rispetto alle precedenti edizioni.

Il programma di spettacolo

Confermati la tradizionale Sagra delle cozze di Olbia annaffiata da fiumi di Vermentino della Cantina sociale di Monti, il 13 maggio alle 18 al parco Fausto Noce, e il Palio della stella, il 14 alle 16.30 in viale Isola Bianca, al quale partecipano i cavalieri dei 26 Comuni della Provincia, la manifestazione triplica gli appuntamenti con la musica. Sul palco del Fausto Noce, alle 22, l’11 maggio il cantautore Piero Marras, il 12 i Nomadi e il 13 la voce dei tormentoni “Non ti scordar di me” e “Amore e capoeira”, Giusy Ferreri. Nel mezzo, la Gara di poesia in lingua sarda, la VII edizione di Mesu Maju in Coro, la serata di cabaret con Marco Piccu e lo spettacolo Piangere ridendo e la Rassegna regionale del folklore, presentata da Giuliano Marongiu.

I riti religiosi

Il 15 maggio, ricorrenza del martirio di San Simplicio, la giornata parte, alle 5.30, con la Diana che attraversa la città, seguita, alle 10 dall’accoglienza del Vescovo, monsignor Sebastiano Sanguinetti, che alle 11.30, nella piazza della Basilica, presiede la Solenne messa pontificale, con i canti del coro Lorenzo Perosi (trasmessa in diretta su Videolina come la processione e il Palio). Alle 16.30, raduno dei venti gruppi folk che accompagnano la Processione in onore del patrono che parte alle 18 dalla Basilica e percorre le vie del centro cittadino. «Olbia ha l’onore di gestire questa festa dove risiede il segno del martirio ma è una festa molto più grande», dice don Tamponi, auspicando, dalla prossima edizione, di arricchire la manifestazione con un convegno teologico, ambizione sposata dalla vice sindaca «per l'importanza di portare alla conoscenza di tutti la storia di San Simplicio e del suo luogo di culto».