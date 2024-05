San Simplicio, dalla festa al lutto 

È del “suo azzurro” che, ieri mattina, si sono riempiti i pensieri e la commozione della città, riunita nella Basilica di San Simplicio per rivolgere l'ultimo saluto a Gabriele che un incidente stradale, nel buio della notte del 10 maggio scorso, ha strappato alla gioia di vivere dei suoi diciassette anni. Tante magliette bianche con il suo nome stampato sul cuore, tanti palloncini azzurri verso il cielo e uno striscione appeso al palco che ha ospitato gli eventi della ricorrenza di San Simplicio: "Vola alto tra le stelle, ciao Gabri". In migliaia si sono stretti, anche sul sagrato della chiesa, per accompagnare Gabriele Pattitoni, studente dell'istituto superiore Amsicora, nel suo viaggio tra le stelle.

L’omelia

«Siete così numerosi che non vedo la fine e mai avrei voluto vedervi così e spero di non vedervi mai più così», ha detto il parroco della Basilica, don Antonio Tamponi, aprendo la celebrazione, partecipata anche da tutte le forze dell'ordine cittadine, tra cui l'arma dei carabinieri, vicini al collega che ha perso suo figlio e al quale, dall'altare, hanno rivolto parole di conforto. «Conosco l'azzurro di Gabriele e spero che il suo azzurro non sia mai l'ombra della sua famiglia», ha continuato il sacerdote, durante un'accorata omelia sul valore della vita che «non può essere riempita di nuvole e perciò bisogna imparare che è troppo rischioso non vigilare sulle nostre scelte». Senza attribuire colpe e responsabilità, don Tamponi si rivolge ai tanti giovanissimi presenti: «Ai ragazzi dico, oggi vi scendono le lacrime ma, una volta volati i palloncini, abbiate cura di custodirvi l'un l'altro perché il vero amore tra amici è quello di amarsi responsabilmente ed essere il salvagente reciproco». Davanti al feretro, coperto di gerbere bianchissime, aggiunge: «Una bara piccola pesa quanto una società intera».

E ai genitori, suoi compaesani, ricordando tre anni della sua infanzia vissuti nella famiglia di Gabriele: «È un dono essere stati coccolati nella vostra casa, in via Sassari a Calangianus, ora vorrei solo prendervi per mano ed evitarvi questo grande dolore che mette a rischio anche la vostra grande fede, unico filo rosso per superarlo». Con loro, continua don Tamponi, «ho condiviso lutti, angosce, gioie e speranze». E invoca proprio la speranza, «da custodire per non dare spazio alla morte». La speranza nell’addio a Gabriele è un interminabile applauso con lo sguardo rivolto al suo azzurro e la carezza di suo padre agli amici di suo figlio: «Fatevi forza».

